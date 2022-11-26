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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. خطوبة رنا رئيس في أجواء عائلية.. ونجوم الفن يدعمون منة شلبي

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية ،نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

 

نجوم الفن يدعمون منة شلبي.. تامر عبد المنعم ومنة فضالي ومادلين طبر الأبرز

حرص عدد من الفنانين على دعم الفنانة منة شلبي ، بعد أزمتها الأخيرة  حيث تم  القبض عليها في مطار القاهرة، خلال عودتها من رحلتها من نيويورك، وذلك بتهمة حيازة مخدرات، واحيلت الى النيابة العامة التى حققت عنها وأمرت بالإفراج عنها بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لحين استكمال التحقيقات .

فى عيد ميلاد علا غانم .. تزوجت 3 مرات .. حصلت على لقب جده.. تركت التمثيل من أجل فندق وكوافير للكلاب بأمريكا

حل اليوم عيد ميلاد الفنان علا غانم ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات فى الدراما المصرية ، حيث نجحت فى حجز مكانتها فى الوسط الفني ، على الرغم من ابتعادها لسنوات بسبب سفرها للخارج . 

تخرجت علا غانم  من  قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة عام 1994، ثم توجهت للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية لكنها لم تكمل دراستها به. 

بفستان أبيض أنيق.. رنا رئيس تحتفل بخطوبتها l صور

احتفلت الفنانة رنا رئيس بخطوبتها خلال الساعات الاخيرة من أمس ، وذلك فى حفل أقتصر على الأهل والأصدقاء فقط .

وظهرت رنا رئيس بفستان أبيض انيق ، حاز على إعجاب المتابعين ، بعدما نشر صور عبر خاصية الاستوري على صفحتها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام .

فى ذكري وفاة صباح.. الشحرورة تزوجت 9 مرات وشقيقها قتل والدتها

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان اللبنانية صباح ، التى تعد واحدة من أهم الفنانات فى تاريخ السينما والغناء المصري .

ولدت الفنانة اللبنانية صباح عام 1927، واستطاعت أن تلفت أنظار المنتجة اللبنانية آسيا داغر، فجاءت إلى مصر لكي تعمل في السينما برفقة عائلتها.

أحمد خالد صالح: كنت أتمني مشاهدة والدي نجاحاتي الفنية l فيديو

أكد الفنان أحمد خالد صالح انه كان يتمني ان يشاهد والده النجاحات التى يحققها مع دخول الفن ، والامر الذى ينطبق على حياته الخاصة . 

وتابع أحمد خالد صالح فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : انه سعيد ان فيلمه الجديد 19 ب سوف يشارك فى عدد من المهرجانات الدولية ثم سيتم عرضه فى السينمات ، وأخيراً سيكون على إحدى المنصات .

الدعوة عامة يدخل الأعلى مشاهدة على شاهد بعد طرحه بساعات

تمكن فيلم الدعوة عامة من الدخول الى قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة عبر منصة شاهد vip  بعد طرحه بساعات قليلة .

حيث احتل فيلم الدعوة عامة المركز الثامن من أصل 10 مراكز تضمهم القائمة للاعمال الاعلي مشاهدة فى مصر عبر المنصة .

 

الفن لبنان أمريكا مصر تامر عبد المنعم مادلين طبر منة فضالي

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