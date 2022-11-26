يجهلها كثيرون .. 6 عادات خاطئة تدمر الأسنان مبكرا قبل الشيخوخة

يشتكي الكثير من الأشخاص من مشاكل الأسنان منها التسوس وغيرها، لذلك يحذر العديد من أطباء الأسنان من عادات خاطئة تضر بالأسنان .



عادات سيئة تجعل الأسنان تتساقط مبكرا قبل الشيخوخة

وبحسب ما نشره موقع هيلثي أن الحفاظ على نظافة الفم لا يعني فقط منع تسوس الأسنان وتنظيف أسنانك مرتين في اليوم كما أنها مرتبطة بالحفاظ على قوة المينا والعناية باللثة ومنع تراكم البكتيريا.

تعتمد صحة الفم بشكل كبير على عاداتك المعيشية اليومية في مثل هذه الحالة ، نخبرك اليوم عن تلك العادات التي تعمل على إفساد صحة فمك وإضعاف أسنانك.



الصرير

توضح أليس بوغوسيان ، المتحدثة باسم الجمعية الأمريكية لطب الأسنان ، أن الكثير من الناس لديهم عادة تقطيع أسنانهم أثناء النوم. يؤدي القيام بذلك إلى زيادة خطر حدوث تسوس في الأسنان. لذا ، اترك هذه العادة في أسرع وقت ممكن.

تفريش الأسنان بقوة

يعتبر تفريش الأسنان من أهم الطرق للحفاظ على صحة فمك ، ولكن التنظيف الشديد أو الضغط يمكن أن يضر أسنانك ولثتك ، كما أن كثرة التنظيف بالفرشاة يمكن أن تتسبب في انحسار اللثة أو تراجع الأسنان. يكشف هذا عن جذور الأسنان ، مما قد يؤدي أيضًا إلى الحساسية ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

مضغ الثلج



تشرح طبيبة الأسنان المقيمة في الولايات المتحدة ميكايلا توزي أن مضغ الثلج يضعف الأسنان ويتم علاج الأسنان حسب الشدة قد يتطلب ذلك حفظًا مركبًا أو وضع السد أو قناة الجذر أو إزالة جذر السن.

قضم الأظافر

يمكن أن يؤدي قضم أظافرك إلى تشققات في أسنانك ، مما يجعلها أكثر عرضة للعدوى. عن طريق قضم الأظافر ، تعمل الجراثيم المتراكمة فيه على إفساد صحة فمك.

شرب المشروبات الباردة

شرب بعض المشروبات بدون ماصة يمكن أن يضر أسنانك. يشمل ذلك المشروبات المحلاة مثل الصودا وعصير الليمون أو المشروبات الرياضية المضاف إليها السكر. والتي يمكن أن تكون ضارة بشكل خاص للأسنان.

التدخين



لا يضر التدخين بصحتك العامة فحسب ، بل يؤثر أيضًا على أسنانك. الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة للإصابة بالطاعون الذي يسبب أمراض اللثة.

ويقلل التدخين أيضًا من تدفق الدم إلى اللثة ، مما يمنع الفم من التعافي من المرض.