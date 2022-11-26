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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران .. انفجار بمصنع للصلب ووفاة شخص وإصابة اثنين

انفجار - ارشيفي
انفجار - ارشيفي

لقي شخص مصرعه  وأصيب اثنان آخران بجروح، جراء انفجار وقع في مصنع للصلب في محافظة يزد وسط إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أرنا اليوم، نقلا عن دائرة الطوارئ المحلية قولها، إن حادثة الانفجار وقعت أثناء عملية لحام في مجمع للصلب بمدينة بافق،  بالمحافظة مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتجري التحقيقات في الوقت الحاضر لمعرفة أسباب الحادث.

وتقع مدينة /بافق/ على بعد 120 كم من مدينة يزد مركز محافظة يزد الواقعة وسط ايران.

وفي أكتوبر الماضي، توفي أربعة أشخاص وأصيب آخر إثر انفجار وقع في معمل شحن الأكسجين في بلدية /أهواز/ في إيران.

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ايران انفجار مصنع للصلب الأهواز معمل لشحن الأكسجين

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