أول رد فعل من فرج عامر بعد عودته لرئاسة نادي سموحة

علق فرج عامر، على عودته لرئاسة نادي سموحة، بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات النادي السكندري، التي أقيمت أمس الجمعة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر": "شكرًا لكل ثقتكم وحبكم وإن شاء الله هتكون دائمًا قدامي وبيكم ومعاكم هنرّجع نادي سموحة أرقى وأكثر أمنًا وأمانا واستقرارا".

رسميًا .... #فرج_عامر_رئيس_نادي_سموحة



شكرًا لكل ثقتكم وحبكم. وان شاء الله هتكون دائمًا قدامي وبيكم ومعاكم هنرّجع نادي سموحة أرقى وأكثر أمنًا وأمان واستقرار.



م. محمد فرج عامر. pic.twitter.com/SbCjA6Hd9F — Farag Amer (@FaragAmer_) November 25, 2022

كانت اللجنه المشرفة على انتخابات نادي سموحة، أعلنت أمس الجمعة، فوز رجل الأعمال فرج عامر برئاسة النادي مرة أخرى بعد قرار القضاء الإداري إعادة إجراء الانتخابات على مجلس الادارة في جمعية عمومية جديدة.

وحصل رجل الأعمال فرج عامر على 8443 صوتا من إجمالي 18762 صوتا لاعضاء الجمعية العمومية لنادي سموحه بينما حل ثانيا في عدد الاصوات المرشح وليد عمر عبد العزيز عرفات على بإجمالي 5832.

وضمت قائمة المرشحين على رئاسة نادي سموحة 6 أسماء، هم : أحمد الصغير ورفعت مرسى ومحمد فرج عامر ومحمد مجاهد وهانى محمد أمين ووليد عرفات.