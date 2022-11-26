أبرزهم محمد صلاح .. البطوطي: هناك عوامل كثيرة ساهمت في جذب السياح لمصر

قال وليد البطوطي، سفير الإرشاد السياحي بمنظمة السياحة العالمية، إن منظمات السياحة العالمية أجروا استقصاء لمعرفة الدول التي يرغب السياح في زيارتها، ووجدت تلك الدراسة أن مصر من أكثر تلك الدول.



وأضاف "وليد البطوطي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الدولة المصرية نجحت في تغيير الصورة الذهنية الخاطئة بالخارج، منوها بأن كوريا الجنوبية أبدت موافقتها لإرسال 4 مليون سائح إضافي خلال الفترة القادمة.

وشدد على أن استضافة مصر للمؤتمرات الضخمة والأخبار الإيجابية كانت من أهم أسباب ارتفاع الجذب السياحي لمصر على مستوى العالم أجمع.

ولفتت إلى أن دول حوض البحر الأبيض المتوسط من أكثر الدول مناقشة مع مصر، مشددا على أن مصر معروفة بالسياحة المتعددة والمتميزة على مستوى العالم.

ونوه بأن اللاعب محمد صلاح نجح في تغيير فكر وآراء المجتمع الخارجي تجاه مصر وقيمتها، متابعة:" صلاح نعمة من ربنا لمصر والسياح بتحب تيجي تشوف بلده".