2428 مشروعا.. تعرف على مساهمات مبادرة حياة كريمة في قطاع التعليم

قالت أمنية صلاح، عضو إدارة التعليم بقطاع التنمية المتكاملة في “حياة كريمة”، إن الدولة وضعت خطة طموحة لتطوير التعليم منذ عام 2018، وذلك بمساهمة مبادرة “حياة كريمة”.

وأضافت أمنية صلاح، خلال حوارها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مبادرة “حياة كريمة” تعمل الآن على تنفيذ خطة التطوير وجودة التعليم، وذاك من خلال شقين، أحدهما خاص بالبنية التحتية، وآخر مختص بتنفيذ المبادرات.

وتابعت: “حياة كريمة عملت على إنشاء العديد من المدارس، بالإضافة إلى تطوير وصيانة بعض المدارس”، مشددة على أن تلك المدارس تكون داخل القرى والريف.

ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من بناء المدارس تضم 2428 مشروعا داخل 20 محافظة، بإجمالي 15 ألف فصل، ونستهدف إنهاء مشاريع الإنشاء بنهاية العام الحالي.

وأوضحت أن العنصر التكنولوجي أصبح متواجدا بشكل واضح داخل المدارس التي يتم تنفيذها وتطويرها، كما أنه يتم تدريب المعلمين والكوادر للتماشي مع التقدم التكنولوجي العالمي.



