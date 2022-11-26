السعودية.. بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل وسحب السيارات

افادت الهيئة العامة للنقل بالسعودية بدء تطبيق الهوية الجديدة للمركبات المستخدمة في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات، اعتباراً من اليوم 26 نوفمبر 2022.

وذكرت الهيئة السعودية إن هذه الخطوة ستتضمن اسم وشعار الناقل "للمنشآت فقط"، رقم الترخيص "للمنشآت فقط"، رقم بطاقة التشغيل "للأفراد أو النقل للحساب الخاص"، إضافة إلى رقم الاتصال.

وتستهدف الهوية الجديدة "الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، تعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وزيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه".

والمحت الهيئة، الي أنه يتم منح المركبات الحاصلة على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية قبل تاريخ بدء العمل بالقرار، مهلة لمدة سنة تنتهي في 25 سبتمبر 2023.