سؤال برلماني حول دور كليات الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي

تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني، موجه إلى وزيري التعليم العالي والزراعة، بشأن دور كليات الزراعة في الجامعات تجاه تطوير استراتيجيات الأمن الغذائي في مصر.

وقالت النائبة في سؤالها: "القمح والذرة والأرز ثلاثة محاصيل إستراتيجية فى مصر، تخوض معركة وجودية أمام ثلاثية أخرى أكثر عنفًا، هى أزمة الدولار والتضخم والتغيرات المناخية، والمخرج الوحيد والسهل أمامنا من هذه الأزمة العالمية هو البحث العلمى، لا باب آخر أمامنا للخروج من هذا النفق الغذائى المظلم، خاصةً أن لدينا ثلاثية قد لا تكون متوافرة فى أى بلد آخر، هى الأراضى والنيل والأيدي الماهرة".

وأوضحت "يشار"، أن البحث العلمى فى مجال الزراعة عمومًا وفى السلع الإستراتيجية الغذائية هو السبيل الوحيد للخروج من فخ الأزمات الغذائية، والدليل على ذلك أن قمة المناخ رقم 27 أول قمة تخصص يومًا كاملًا للحديث عن أهمية البحث العلمي في مجال الزراعة بعد أن وضعت التغيرات المناخية وكورونا والحرب الروسية الأوكرانية العالم أمام تحديات جديدة.

وأكدت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أنه من خلال البحث العلمي يمكن تحقيق طفرات بحثية فى المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط سلالات جديدة تنعكس على إنتاجية الفدان، لافتة إلى أن كليات الزراعة في مصر حافلة بالكثير من البحوث العلمية يمكن من خلالها ترشيد استهلاك الفدان للماء، وكذلك تبكير موسم الحصاد، استنباط سلالات جديدة من الأرز، تستهلك كمية قليلة من الماء وتعطى ضعف الإنتاج.

وأشارت إلى أن هناك تحدٍ كبير فى تأمين رغيف الخبز، ما يجعلنا نلجأ إلى استيراد القمح بالعملة الصعبة، التى بلغت 11 مليون طن العام الماضى، ولذا فلابد من تفعيل دور البحث العلمى فى العمل على زيادة إنتاجية وحدة المساحة لمواجهة ذلك التحدي.

واختتمت قائلة:" السؤال الذي يطرح نفسه ماهو دور كليات الزراعة التي تزخر بمئات النوابغ من خبراء وباحثين تجاه الأمن الغذائي في مصر".