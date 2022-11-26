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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحت الانشاء.. انهيار عقار بالكويت وإصابة 4 أشخاص

انهيار منزل تحت الانشاء
انهيار منزل تحت الانشاء

أصيب 4 عمال بإصابات بليغة اثر انهيار سقف منزل قيد الإنشاء في منطقة العميرية بالكويت .

ووفق مصدر اطفائي بالكويت أفاد بأنه فور ورود بلاغ لرجال قوة الإطفاء يفيد بانهيار منزل في منطقة العميرية توجه رجال اطفاء مركزي الفروانية والإنقاذ إلى موقع البلاغ ، حيث تبين أن سقف منزل قيد الإنشاء سقط على 4 عمال خلال عملهم وانحشار احدهم تحت الانقاض بحسب صحيفة الأنباء الكويتية. 

وأضاف : فتم على الفور استخدام اجهزة وآليات خاصة لرفع الانقاض وإخراج العامل الذي تعرض لإصابة بليغة والعمال الثلاثة الآخرون، وتم تسليمهم لفنيي الطوارئ الطبية ونقلهم الى مستشفى الفروانية. 

فيما باشر رجال الاطفاء التحقيق واستدعاء المقاول للوقوف على اسباب انهيار السقف على العمال. 

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الكويت انهيار منزل رجال إطفاء انهيار السقف الطوارئ الطبية تحت الأنقاض

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