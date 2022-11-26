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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد العمال: بيان البرلمان الأوروبي مضلل ولا يستند إلى وقائع حقيقية

صدى البلد

استنكر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيان البرلمان الأوروبي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أنه بني على مغالطات ومعلومات مضللة، ويعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي.

وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن البرلمان الأوروبي يعتمد على المنظمات المشبوهة والمسيسة في إصدار تقاريره، والتي تكون بعيدة كل البعد عن الواقع، وتستهدف النيل من الدولة ومؤسساتها لأغراض تخدم أهل الشر في الداخل والخارج.

وقال رئيس الاتحاد، إن الجمهورية الجديدة أحد دعائمها هو احترام حقوق الإنسان، وما تم من وقائع يؤكد ذلك، مشيرا إلى تدشين مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى، بجانب إطلاق الحوار الوطني الذي يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها.

وأوضح أن الدولة تنفذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، المنبثقة عنها لجنة العفو الرئاسي، وذلك دون إملاء من أحد، وجميع من صدر له عفو رئاسي تم توفير فرص عمل لهم واتخاذ كل السبل لإعادة إدماجهم في المجتمع.

وشدد على استقلال القضاء المصري، وأنه لم ولن يقبل وصاية من جهات خارجية متحيزة هدفها الدفاع عن محكوم عليهم في قضايا جنائية بأحكام باتة واجبة النفاذ.

وتساءل الاتحاد: “لماذا لم يشجب الاتحاد الأوروبي ما يقوم به الكيان الصهيوني من اعتداءات متكررة في حق الشعب الفلسطيني، وأين كان عندما ارتكبت مهازل في العراق من القوات الأمريكية، ولماذا ظلت صامتة أمام المجازر ضد مسلمي ميانمار، وإبادة أقلية الروهينجا”.

وقال إن عمال مصر يرفضون بشكل قاطع تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي، ويؤكدون تجديد الثقة في القيادة السياسية التي قادت سفينة الوطن لبر الأمان، وخلصت الدولة من براثن الإرهاب.

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