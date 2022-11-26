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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا أهتم.. هازارد يرد على انتقادات زيادة وزنه

هازارد وصلاح
هازارد وصلاح

رد إيدين هازارد قائد منتخب بلجيكا، على الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، بسبب وزنه الزائد وتراجع مستواه.

 ويلتقي منتخب بلجيكا مع نظيره المغربي، غدًا الأحد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2022.

وقال هازارد في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أشعر بحالة جيدة الأن، عملية التعافي تسير بشكل جيد، الطاقم الطبي يعمل ما عليه بالشكل الأمثل، وسنرى سأشارك بكم دقيقة أمام المغرب".

وأضاف "ينتقدني كثير من مشجعي كرة القدم، هذا أمر طبيعي في اللعبة، أنا أعرف كيف اتعامل مع تلك المواقف، أنا أركز فقط على لعب كرة القدم، أفعل كل ما بوسعي لتقديم شيئ جيد".

وأشار "كنا خائفين فقط أمام كندا، ولكن كنا جيدين من الناحية التكتيكية، لدينا العديد من اللاعبين الممتازين في التعامل مع الكرة، علينا فقط العثور عليهم".

وتابع "المنتخب المغربي لديه لاعبين جيدين، سيحدثون فرقًا، يجب أن نكون مستعدين لتلك المواجهة المهمة".

وأكمل "نحن فريق متكامل، لدينا أفضل حارس مرمى في العالم، كذلك أفضل لاعب خط وسط، علينا فقط أن نبذل كل ما لدينا من جهد في المباراة".

يذكر  أن منتخب بلجيكا حقق الفوز  في الجولة الأولى على نظيره كندا بهدف دون رد، بينما تعادل المنتخب المغربي بدون أهداف مع كرواتيا.

هازارد بلجيكا كأس العالم كأس العالم 2022 المنتخب المغربي

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