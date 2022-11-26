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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الساعة السكانية تزداد بشكل مرعب.. فكيف تؤثر على التنمية الاقتصادية ؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في أكتوبر 2022 قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي الذي عقد على مدار ثلاثة أيام  "إن الزيادة السكانية تحدٍ كبير يواجه الدولة المصرية، كما أن الزيادة السكانية في مصر تعادل حجم الزيادة السكانية في 27 دولة أوروبية خلال ثلاثين عاما، أما فيما يتعلق بالناتج المحلى فهو لا يفي بالاحتياجات المزايدة للمواطنين ما يتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والخاص وزيادة معدلات الإنتاج".

مصر الأولى عربياً بعدد السكان

على مدى العصور واجهت مصر تحديات كثيرة ولكن يظل التحدي الاكثر إلحاحاً هي مشكلة الزيادة السكانية،  حيث تأتي مصر في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقياً، والرابعة عشرة عالمياً، وحسب التقرير الصادر من هيئة الامم المتحدة في يوليو 2022 فسيتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام 2050 في ثمانية بلدان (جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، والهند، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وجمهورية تنزانيا المتحدة). 

أعداد الزيادة صباح اليوم 


أعلنت الساعة السكانية الموجودة أعلى مبنى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء صباح اليوم السبت، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 104 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 56 يوما؛ في الأول من أكتوبر من العام الجاري.

وأشار الإحصاء إلى أن مصر تأتي في المرتبة الأولى عربياً من حيث عدد السكان، والثالثة إفريقياً، والرابعة عشر عالمياً.

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ربع مليون نسمة في شهرين 

وجاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.2 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.4 مليون نسمة، ثم الشرقية 7.8 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7 ملايين نسمة، ثم البحيرة 6.8 مليون نسمة، ثم المنيا 6.2 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.1 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.7 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.5 مليون نسمة، وأخيراً الغربية 5.4 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين نسمة، المنوفية 4.7 مليون نسمة، الفيوم 4 مليون نسمة، كفر الشيخ 3.7 مليون نسمة، قنا 3.6 مليون نسمة، بني سويف 3.6 مليون نسمة، أسوان 1.6 مليون نسمة، دمياط 1.6 مليون نسمة، الإسماعيلية 1.4 مليون نسمة، الأقصر 1.4 مليون نسمة، بورسعيد 788.9 ألف نسمة، السويس 787.3 ألف نسمة، مطروح 536.2 ألف نسمة، شمال سيناء 450.5 ألف نسمة، البحر الأحمر 399.5 ألف نسمة، الوادي الجديد 264.3 ألف نسمة، جنوب سيناء 114.1 ألف نسمة، ومازالت الاعداد في زيادة على مدار اليوم.

أعداد الزيادة مساء اليوم 

إذ كيف تؤثر الزيادة السكانية في مصر على التنمية الاقتصادية، هل تقف حجر عثرة أم هي عنصر أساسي لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية؟

في هذا الصدد قال سالم وهبي، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير الأهرام الاقتصادي السابق، في تصريحات سابقة لـ"صدى البلد" أن معدل الزيادة السكانية في مصر معدل عالي يقدر بحوالي 2.5٪؜ كما أنه يأكل جزء كبير من معدل التنمية في مصر.

تباين واضح في الآراء 

وأضاف سالم وهبي، أنه بالرغم من الصعوبات التي مرت بها مصر من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها ازمة كورونا، فتأثرت مصر من حاجتها للحبوب من روسيا وأوكرانيا بالإضافة الى منتجات الزيوت والعديد من المواد الغذائية كما تأثرت في قطاع السياحة حيث انها كانت تستقبل عدد كبير من السياح من أوكرانيا وروسيا وهذا بدوره خفض معدل النقد الأجنبي في مصر.

 أن بالرغم من التداعيات السلبية لكن مصر استطاعت تحقيق معدلات تنمية عالية أشادت بها أيضا المؤسسات الدولية، ولكن الزيادة مازالت تأكل جزءا كبيرا من التنمية وبالتالي الزيادة تشكل عائق أمام التنمية في مصر بالإضافة إلى أن نوعية المواليد يجب أن تضع في الاعتبار لإخراج نوعية جيدة من الشباب المصري ليشارك في المشاريع التنموية في مصر.

وأكد الكاتب الصحفي انه طالما هناك معدلات نمو عالية ومعدلات تنمية متوسطة، فبالتالي تزيد معدلات الفقر وتحتاج لمزيد من الجهد ، مشيراً إلي ان الفقر والمواطن الذي لا يحصل على قدر مناسب من الدخل يلجأ إلى أساليب غير مشروعة تهدد الأمن والإرهاب والتجارة بالمخدرات، والرشوة والفساد وتقف أمام التنمية، وأيضا كلما زاد معدل الفساد كلما أدى الى هروب المستثمرين خارج مصر، فالمستثمر يبحث عن الاستقرار.

العنصر البشري عنصر داعم 

من جانبه قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي إن أهم عناصر التنمية الاقتصادية طبقاً للنظريات الاقتصادية  تتمثل في الأرض والسكان والتنظيم والقوى البشرية، وأكد أن القوى البشرية هي أحد أهم دعائم الاقتصاد في أي دولة في العالم .

وقال الدكتور عبد النبي عبد المطلب في تصريحات لـ "صدى البلد"، عدد سكان مصر 104 مليون نسمة، ما المانع من وجود تدريب من أجل إعمار سيناء في إطار مبادرات الرئيس لتعمير سيناء، او تسكين الشباب أو الاسر في الساحل الشمالي من أجل زراعة القمح حيث أثبتت الدراسات جودة هذه المناطق لزراعة القمح او تدريب لإقامة مناطق زراعية او صناعية في منطقة الوادي الجديد وهذا توجه موجود منذ الستينات حيث انه نقل للحضارة المصرية الحديثة والتنمية على غرار الموجود في الوادي والدلتا، وذلك لضمان الاستغلال الأمثل للطاقات والقوى البشرية الموجودة في مصر حتى تكون داعمة الإنتاج وليس معطلة.

وأضاف عبد النبي عبد المطلب أن المشكلة التي يعاني منها العالم حالياً الخاصة بنسبة نقص الغذاء هي غلق الحدود، وعدم قدرة العمالة الموسمية في شرق أوروبا الوصول إلى غرب أوروبا، وأيضا العمالة الموسمية التي كانت تتحرك في موسم الحصاد من أمريكا الجنوبية إلى كندا فبالتالي العنصر البشري هو عنصر مهم في عجلة التنمية، مشيراً إلى أن دعوات تنظيم النسل وتقليل عدد السكان هي دعوات قائمة منذ خمسة أو ستة عقود ولم تسفر عن شيء، فيجب التعامل مع الأمر والاستفادة من القوى البشرية وأشار أيضاً إلى أن مصر لديها ثروات هائلة ولكنها تتطلب لإدارتها وحسن استغلالها.

الزيادة السكانية التنمية الاقتصادية ​أوكرانيا​ و​روسيا أزمة الزيادة السكانية المؤتمر الاقتصادى ـ مصر 2022

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