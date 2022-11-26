عضوات منتدى بيت الخبرات : غير حياتنا وخلق حيزا لممارسة النشاطات

في بلدية رام الله، يتواجد منتدى بيت الخبرات، وهو أحد المراكز المجتمعية لكبار السن، والذي يسعى لإيجاد حضانة للتبادل العلمي والمعرفي بين أعضاء المنتدى، والتشجيع على العمل التطوعي لتقديم مشورة وخدمات ملائمة للمؤسسات والأفراد.

وقالت نوران وصيف، عضو منتدى بيت الخبرات، لـ"القاهرة الإخبارية" إن المنضمات الجدد دائما ما يعبرن عن سعادتهن باكتشاف المركز، خاصة بعد شعورهن بالضيق والوحدة، بعد تركهن للعمل والمكوث في المنزل.

وأضافت أن المنتدى خلق لهم حيزا كبيرا لممارسة مختلف النشاطات، الرياضي منها بالإضافة للثقافية، الفنية، الزراعية، والمشاركة في الاحتفالات والمهرجانات والأعمال التطوعية.

أما ليلى حجازي، عضو المنتدى أيضا، فأكدت أن انضمامها للمركز غير حياتها بالكامل حد وصفها: "كنت ألاحظ إن الكل يطلع من الدار وأنا بفضل في البيت لحالي، وبعدين دلوني ناس على المنتدى".

وتابعت: "تغيرت نفسيتي، وعلاقتي مع أولادتي، أصبحت مرحة، وأصبحت إنسانًا آخر".