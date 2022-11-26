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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي يتقدم لفرنسا بهدف في الدنمارك بكأس العالم 2022

مبابي
مبابي

تقدم منتخب فرنسا على نظيره الدنماركي بهدف دون مقابل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.

هدف فرنسا جاء في الدقيقة 61 عن طريق كيليان مبابي بعد تبادله الكرة مع ثيو هيرنانديز ومن ثم تسديدة كرة بيسراه داخل منطقة جزاء الدنمارك في شباك كاسبر شمايكل.

وشهد الشوط الأول، سيطرة فرنسية وحرم كاسبر شمايكل حارس مرمى الدنمارك، رابيو من تسجيل الهدف الأول لـ “ الديوك في الدقيقة 21، بتصديه لضربته الرأسية القوية من متابعة لكرة عرضية من الجهة اليمنى.

وفي الدقيقة 33، اخترق جريزمان دفاعات الدنمارك من الجهة اليسرى ليطلق تسديدة قوية بيسراه، لكن شمايكل تصدى لها أيضًا.

ومرر عثمان ديمبلي الكرة لـ كيليان مبابي أمام مرمى الدنمارك، لكنه سدد الكرة فوق الشباك في الدقيقة 40.

تشكيل الدنمارك لمواجهة فرنسا

ضم تشكيل الدنمارك كلا من:

في حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

خط الدفاع: يواكيم أندرسن - نيلسون - يواكيم مايلي - أندرياس كريستنسن - راسموس كريستنسن

خط الوسط: بيير إميل هويبيرج - جيسبر ليندستورم - كريستيان إريكسن - ميكيل دامسجارد

خط الهجوم: أندرياس كورنيليوس

تشكيل فرنسا أمام الدنمارك 

فيما شهد تشكيل فرنسا، عودة رافاييل فاران لقيادة خط الدفاع بجوار دايوت أوباميكانو وجوليس كوندي وثيو هيرنانديز، فيما يقود أولفييه جيرو خط الهجوم.

وجاء تشكيل فرنسا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جوليس كوندي - رافاييل فاران - دايوت أوباميكانو - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - أنطوان جريزمان

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - أولفييه جيرو.

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