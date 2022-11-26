تعليق صادم من خالد الغندور على إلغاء هدف الزمالك أمام المصري

أكد الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق أنه يثق بقرار تقنيه الفار خلال مباراة الزمالك والمصري في دور ربع نهائي كأس مصر.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "هل عدم احتساب هدف للزمالك بداعي التسلل قرار سليم أم خطأ رغم قناعاتي دائما بصحة قرار تقنية الفار".



تأهل نادي الزمالك، إلى دور نصف نهائي كأس مصر على حساب المصري البورسعيدى، فى اللقاء الذي جمعهما على ملعب برج العرب.

وينتظر الزمالك، الفائز من بين بيراميدز والبنك الأهلي المقرر لها غداً فى الخامسة مساءً.

جاء هدف الزمالك فى الدقيقة 60 عن طريق سيد نيمار من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على الفور.

وبدأ الزمالك متراجعا أمام ضغط المصرى منذ انطلاقة المباراة.

وأنقذ محمد عواد، مرمى الزمالك بعد مرور رائع من مروان حمدى من مدافع الزمالك ليسددها بقوة ليخرجها عواد ببراعة.

وأهدر الزمالك، فرصة هدف محقق في الدقيقة 30 بعد توغل رائع من إمام عاشور من الجهة اليسرى ليمرر عرضية أرضية تمر أمام زيزو وأوباما بغرابة.

وألغى حكم المباراة، هدفاً لنادي الزمالك فى الدقيقة 45 عن طريق إمام عاشور بداعى التسلل.

وحرمت العارضة، فريق المصري من هدف التقدم فى الدقيقة 46 أمام نادي الزمالك.

وضم التشكيل:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - عمر جابر

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : يوسف أوباما.



ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد صبحي ومحمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد حسام "بيسو" وسيف جعفر ومصطفى شلبي ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.