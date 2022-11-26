رموه في الترعة.. تفاصيل ضبط المتهمين بقتل سائق توك توك بأسوان |القصة الكاملة

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان مساء اليوم السبت من إلقاء القبض على المتهمين في واقعة قتل سائق توك توك، وإلقائه في ترعة خور الزق بمركز إدفو بأسوان لإخفاء جريمتهم، وتم استدعاء أسرة الطفل، كما تم التعرف على التوك توك السبب الرئيسي في الجريمة والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه.

وتوصل رجال المباحث إلى مكان المتهمين بعد إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وتحديد مناطق تواجدهم، وعلى الفور تم إعداد قوة أمنية، وتم التوجه إليها وإلقاء القبض عليهم، وجار استكمال التحقيقات اللازمة في مركز شرطة إدفو لتحويل الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تشييع جثمان

وكان قد شيع العشرات من أهالى قرية الحاجر أبو خليفة بمركز إدفو شمال أسوان جثة الطفل المجني عليه فهد شاذلي عبده فراج 14 سنة إلى مثواه الأخير، وسط حالة مليئة من الحزن والأسى لفقدان طفل صغير في جريمة قتل بهدف سرقة التوك توك الخاص به.

وقد تلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطاراً يفيد بالعثور على جثة طفل في ترعة، ووجود شبهة جنائية وراء الواقعة، وكان سبق بأن حررت أسرة الطفل محضراً بقسم الشرطة يفيد باختفاء نجلهم في ظروف مجهولة.

وبعد استدعاء الأسرة إلى مشرحة إدفو العمومية للتعرف على الجثة الموجودة تبين أنها جثة نجلهم الذى حرروا محضراً بفقدانه قبل العثور عليه بعدة أيام مقتولاً.

وتبين بالكشف الطبي للطبيب الشرعي داخل مشرحة إدفو العمومية أن الطفل فهد شاذلي عبده فراج البالغ من العمر 14 سنة لفظ أنفاسه الاخيرة قبل إلقائه بالترعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وكانت تكثف الأجهزة المعنية جهودها لضبط الجناة، والتعرف على ملابسات الحادث.