محمد بركات: الأهلي كيان كبير وانضمامي له لحظة فارقة في حياتي

قال الكابتن محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن النادي الأهلي كيان كبير للغاية وبه أناس شرفاء همهم الأساسي مصلحة القلعة الحمراء ولهم أسسس ومباديء يسيرون عليها وأهم شيء جماهيرهم الغفيرة والتي تُقدر بالملايين ويسعون لحقوق النادي مهما كانت صعبة.

وأضاف "بركات"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع على قناة “الأهلي”، أنه في النادي الأهلي لا يوجد الخروج عن النص؛ وهو ما يُسند عليه مع مهارة اللاعبين بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللحظة الفارقة في حياتي هي لحظة انضمامي للنادي الأهلي، رغم أن النادي الإسماعيلي أول الأندية التي لعبت لها وله فضل عليا وحققت معه بطولات بالدوري وكأس مصر ونادي السكة الحديد أيضًا؛ ولكن النادي الأهلي مُختلف تماماً عن كل أندية مصر في كل شىء.

وتابع: "عند انضمامي للنادي الأهلي كانت لحظة فارقة في حياتي وشعرت أنني ألعب على الفوز في كل مباراة وليس التعادل أو تقديم مستوى مشرف؛ ولكن في النادي الأهلي كنت بلعب على الفوز دائمًا وكل البطولات دون شبع من التتويج في أي بطولة؛ خاصة وأن جماهير الأهلي كانت تنتظر مني وكل اللاعبين أفضل أداء مع الفوز والتتويج بكل البطولات".