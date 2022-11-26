عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد بركات: الأهلي كيان كبير وانضمامي له لحظة فارقة في حياتي

محمد بركات
محمد بركات

قال الكابتن محمد بركات، نجم النادي الأهلي السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن النادي الأهلي كيان كبير للغاية وبه أناس شرفاء همهم الأساسي مصلحة القلعة الحمراء ولهم أسسس ومباديء يسيرون عليها وأهم شيء جماهيرهم الغفيرة والتي تُقدر بالملايين ويسعون لحقوق النادي مهما كانت صعبة.

وأضاف "بركات"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع على قناة “الأهلي”، أنه في النادي الأهلي لا يوجد الخروج عن النص؛ وهو ما يُسند عليه مع مهارة اللاعبين بالنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللحظة الفارقة في حياتي هي لحظة انضمامي للنادي الأهلي، رغم أن النادي الإسماعيلي أول الأندية التي لعبت لها وله فضل عليا وحققت معه بطولات بالدوري وكأس مصر ونادي السكة الحديد أيضًا؛ ولكن النادي الأهلي مُختلف تماماً عن كل أندية مصر في كل شىء.

وتابع: "عند انضمامي للنادي الأهلي كانت لحظة فارقة في حياتي وشعرت أنني ألعب على الفوز في كل مباراة وليس التعادل أو تقديم مستوى مشرف؛ ولكن في النادي الأهلي كنت بلعب على الفوز دائمًا وكل البطولات دون شبع من التتويج في أي بطولة؛ خاصة وأن جماهير الأهلي كانت تنتظر مني وكل اللاعبين أفضل أداء مع الفوز والتتويج بكل البطولات".

محمد بركات النادي الأهلي السكة الحديد اتحاد الكرة الأهلى الإعلامية نورين شحاتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. أم عروس دمياط: منفصلة عن زوجى من سنتين وأراد كيدي في الفرح| خاص

قناة عربية جديدة تعلن نقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

مصرع إعلامي عربي شهير مع زميله في حادث مروع بالعراق

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

تردد قناة الكأس المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية وبولندا في كأس العالم 2022

بعد مفاجأة خالد يوسف .. قبلة حسين فهمى لـ شمس تثير الجدل

ترشيحاتنا

بعد "السيدة عائشة".. قصة تحريف اسم مسجد السيدة زينب بلفظ مسيء| تفاصيل

مبابي يُعيد التقدم لـ فرنسا بهدف ثان في شباك الدنمارك بكأس العالم

منشطات تشوّه جسد لاعب كمال أجسام إيرلنديًا .. وتحذير علني | شاهد

مليون نسمة.. ارتفاع كبير في عدد سكان مصر خلال الـ7 أشهر الأخيرة

على هامش Forbes Under 30.. رشا راغب: حياة كريمة غيرت مفهوم التبرعات

القطاع الخاص | ساعات عمل أقل و70% أجر زيادة .. مشروع قانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات ضعف جهاز المناعة .. تعرف عليها

هل تطعيم الأنفلونزا يحمي من أدوار البرد الموسمية؟.. طبيب يكشف مفاجأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجرجير؟ مفاجأة

ما هي الفوائد الصحية لـ الفستق؟ هتاكله كل يوم

فيديو

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

قرارات عاجلة بعد انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بالمدارس | تفاصيل

أبرزهم منة شلبي وأنغام.. أزمات الفنانين على مدار شهرين

سوسن بدر: ربنا مدانيش أي موهبة غير التمثيل وهذا سبب رفض والدي لدخول الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ