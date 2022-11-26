قضى عليه غدرا.. مسجل الفيوم قتل صاحب محل كشري رفض دفع الإتاوة| شاهد

سيطرت حالة من الحزن والأسى، على أهالى قرية بنى صالح التابعة لمركز الفيوم، عقب تشييع جنازة محمد أبو الدهب صاحب أشهر محل لبيع الكشرى بـ منطقة الجامعة في مدينة الفيوم ، والذى قتل بالرصاص على يد مسجل فرض عيه وعلى أشقائه إتاوات عن محل الكشرى، تاركا 3 أطفال فى عمر الزهور وزوجة حامل فى شهرها السادس.

ويقول جمال أبو الدهب خال القتيل وعلامات الحزن والآسى يسيطران على وجهه: محمد رحمة الله عليه له 3 أشقاء هم عيد وأحمد وعبد الرحمن والأربعة أولاد شقيقتى، كانوا الأربعة يعملون فى أكبر مطاعم الكشرى بالقاهرة، وتعلموا الصنعه بل عشقوها، وعرضوا على والدهم أن يبيع قطعة أرض كان يملكها بالقرية لكى يقوموا بشراء محل ويفتتحونه كمحل لبيع الكشرى بحى الجامعة بمدينة الفيوم، خاصة أن لهم تجارب فى محلات الكشرى بالقاهرة ويعرفون جيدا أنها تدر دخلا كبيرا على أصحابها، فوافق الأب وباع لهم قطعة أرض يملكها وأعطاهم المبالغ المطلوبة وبالفعل قاموا بشراء محل تجارى فى منطقة التدريب بحى الجامعة وافتتحوا محل لبيع الكشرى وذاع صيتهم بعد أن فتح الله عليهم بهذا المحل.

محمد أبو الدهب القتيل

مقهى أمام محل الكشري

وأضاف: فى إحدى الأيام فوجئوا بأحد الاشخاص الذى له مقهى أمام محل الكشرى يريد أن يفرض عليهم أتاوات شهرية، ونظرا لأنهم أبناء قرى وعهد الفتوة والاتاوات انتهى بدون رجعة فى بلد القانون، فرفضوا الاستجابة له إلا أنه قام بالاعتداء وضرب محمد بالمطواه.

وأضاف خال محمد: تدخلت شخصيا وأحضرت الشاب المسجل وجلسنا جلسة عرفية مصغرة وأقسم على كتاب الله تعالى بعدم التعرض لأبناء شقيقتى مرة اخرى، إلا انه استمر فى البلطجة وأطلق علي المحل بعض طلقات الرصاص من فرد خرطوش يملكه صناعة محلية فأحدث اتلافات بالمحل وكاد ـن تصيب الرصاصات أبناء شقيقته داخل المحل.

واستكمل: اتصلنا بشرطة النجدة التى حضرت وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيلت إلى جلسة محاكمة بمحكمة الفيوم، ولم يكتف بذلك بل كان يقوم بإلقاء القمامة الخاصة بالمقهى الذى يديره أمام محل الكشرى، وظل يتردد على المحل ويتحرش بأبناء شقيقى داخل المحل، ليجبرهم على التنازل على المحاضر المحررة له فرفضنا، فجن جنونه وأرسل أحد البلطجية زملائه ليوصل لنا رسالة تهديد بالتنازل على القضايا المتهم بها أو سيكون هناك إجراء سيقوم بأتخاذه .

أ. جمال أبو الدهب خال محمد القتيل

القضايا المحررة للبلطجى

ويوم الحادث قام بتعيين أحد البلطجية من زملائه لمراقبة محمد أثناء خروجه من المحل لشراء بعض المستلزمات الخاصة بالمحل كعادته، فأعترض طريقه البلطجي ونصب له كمين أمام حلقة بيع الأسماك بحى كيمان فارس، وما أن شاهده قام البلطجى بالتحرش به مطالبا منه التنازل على جميع القضايا المحررة للبلطجى فرفض، ففوجئ بقيام البلطجى بأطلاق الرصاص على بطنه من فرد خرطوش ليسقط محمد طريحا على الأرض غارقا فى دمائه وسط جموع المارة، الذين حاولوا الإمساك به دون جدوى بعد هروبه وأحد أقاربه على الدراجة البخارية، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض عليه وإحالته إلى نيابة بندر الفيوم التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

محمد ابو الدهب المجنى عليه

لفظ أنفاسه الاخيرة

وتم نقل محمد بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الفيوم العام لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال ساعة ونصف من وصوله المستشفى العام ليقابل ربه تاركا 3 أطفال فى عمر الزهور وزوجة حامل فى شهرها السادس الذى لم يمهله القدر برؤيته.

ويضيف خال محمد: رفضنا قبول العزاء فى ابن شقيقتى أو إقامة أى عزاء انتظارا لصدور حكم العدالة عقب إحالة البلطجى القاتل الى محكمة جنايات الفيوم، وكلنا ثقة فى قضائنا العادل الشامخ.