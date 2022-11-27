أقل سعر دولار في البنوك اليوم الأحد 27-11-2022

وصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه إلي 24.48 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 27-11-2022.

وجاء أدني سعر دولار في 12 بنك حكومي وخاص منها " قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، المصرف المتحد، الأهلي المصري، مصر، بلوم، قناة السويس، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات".

استقرار السعر

وفقا لتقارير مصرفية فقد ثبت سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا مع بداية تعاملات اليوم الأحد علي مستوي فروع ما يقارب 38 بنكا مصريا.

ارتفاع في أسبوع

وارتفع سعر الدولار علي أساس أسبوعي بمقدار 6 قروش في معظم البنوك العاملة بمصر .

سعر البنك المركزي



واعلن البنك المركزي المصري وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.5 جنيه للشراء و 24.57 جنيه للبيع.

أعلي سعر



وصل أعلي سعر دولار في البنوك العاملة داخل السوق المصري إلي 24.56 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع و ذلك لدي بنك الاستثمار العربي.



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في بنك HSBC نحو 24.49 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع.



وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 24.51 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.

متوسط السعر



وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 24.52 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.53 جنيه للشراء و 24.58 جنيه للبيع في بنوك فيصل الاسلامي و الأهلي المتحد و الكويت الوطني و ميد بنك ومصرف أبوظبي الاسلامي

ثاني أعلي سعر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.54 جنيه للشراء و 24.59 جنيه للبيع في بنك المشرق



سعر الفائدة

وذكر تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه من الضروري استمرار البنوك المركزية حول العالم في زيادة أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة والمستشرية، حتى مع دخول الاقتصاد العالمي في حالة تباطؤ ملموسة.

واعتبرت المنظمة أن الصعود غير المتوقع للأسعار وتأثيره على الدخل الحقيقي يضر بالأفراد بجميع أنحاء العالم، ويولد مشكلات ستتفاقم في حال أخفق صناع السياسات النقدية بالتعامل معها،متوقعة ارتفاع معدلات التضخم خلال العام المقبل

تحديات اقتصادية



ويستهدف البنك المركزي المصري، القضاء علي التحديات التي تواجه سعر الصرف الأجنبي من خلال وضع مؤشر للجنيه أمام العملات الأجنبية الأخري و الذهب بغرض ربط العملة المحلية بسلة من العملات الأخري لتعزيز موقف الجنيه في ظل التحديات العالمية الراهنة.

ويستهدف البنك المركزي من تلك الخطوة هي الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية للعملة المحلية وعدم تعرضها للتذبذب، حصوصا وأن الفترة الراهنة تتطلب مرونة لدعم حركة التجارة وانتقال البضائع بما لا يضغط علي العملة الأجنبية أو يسهم في استنفاذ الاحتياطي النقدي .

ارتفاع الودائع



وعلي سياق متصل اعلن البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع عملاء البنوك بنهاية أغسطس الماضي إلي 7.65 تريليون جنيه بزيادة بلغت 100 مليار جنيه في شهر.

وقال تقرير البنك المركزي إن .الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية وصلت إلي 1.6 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.54 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقانة بـ 1.5 تريليون جنيه في يونيو 2022.



وذكر التقرير إن الودائع لعملاء غير الحكومة قد بلغت 6.1 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 6 تريليونات جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 5.9 تريليون جنيه في يونيو 2022.

تضمنت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بنود قطاعات " الاعمال العام والخاص والعائلي والخارجي" حيث سجل 5.15 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 5.1 تريليون جنيه في يوليو 2022 ومقارنة 5 تريليونات جنيه في يونيو 2022.

لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا

واعلن البنك المركزي المصري عن استضافة الاجتماع السنوي الـ26 للجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا التي تترأسها مصر حاليا، بحضو ممثلي البنوك المركزية لدول الكوميسا ومنها: مصر، جيبوتي، السودان، زيمبابوى، بوروندى، أوغندا، مالاوى، زامبيا، وإيسواتينى، فضلا عن ممثل السكرتير العام للكوميسا، ومدير المعهد النقدي للكوميسا.

واعتبر حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن عقد القمة يأتي للمرة الأولي لأول مرة بعد تفشى وباء كورونا، موضحا أن التحديات التي تواجه العالم بصفة عامة وإقليم الكوميسا بشكل خاص، من تداعيات وباء كورونا وتغير المناخ، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية.



وأكد أنه يقع على عاتق البنوك المركزية جزء كبير من جهود إنقاذ الاقتصادات من الركود وضمان الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدامين، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

ويأتي اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا، عقب سلسلة من الاجتماعات التمهيدية استمرت لمدة 5 أيام، بدءًا من اجتماعات اللجان الفنية للخبراء خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري، والاجتماعات على مستوى مكتب لجنة المحافظين يوم 23 من نفس الشهر.