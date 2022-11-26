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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ : إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج يدعم تسويق المشروعات القومية

النائب ابو سريع امام
النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ

قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة كل الحرص علي توفير حياة كريمة لمواطنيها سواء داخل الدولة أو خارجها حيث ظهر ذلك من خلال إجراءات عدة كان أحدثها إعفاء سيارات المقيمين بالخارج من الجمارك.

وأضاف “ امام” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن فكرة إنشاء شركة لإستثمار مدخرات المصريين بالخارج، بالطبع ستلاقي ترحيب كبير من جانب المواطنين خاصة وأن هناك فئة كبيرة منهم ترغب في توظيف أموالها في الإستثمار، معقبا “ ولكن هناك تخوفات لدخولهم مشروعات بالخارج بشأن التعرض للإحتيال”، فإن فكرة الإستثمار مع الدولة تعني الاستثمار الآمن والموثوق به.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن الدولة تنفذ حزمة من المشروعات القومية غير المسبوقة في مجالات متعددة وبالتالي يوجد نطاق واسع للاستثمار من خلال هذه المشروعات، كما أن فكرة إنشاء هذه الشركة تدعم التسويق الجيد لهذه المشروعات بشكل عالمي.

وتابع النائب، كما أن تخفيضات أسعار تذاكر الطيران لأسر المصريين المقيمين بالخارج بمثابة رسالة دعم واهتمام موجه من الدولة لهم، وذلك من أجل تعزيز الانتماء لدي الوطن الأم.

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وعقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء مفتوحا مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في مقر القنصلية المصرية في مدينة الرياض بالسعودية، وذلك في جولتها الخارجية الأولى على رأس وفد يضم ممثلي الجهات التي تقدم خدمات متصلة بالمصريين بالخارج، شارك في اللقاء السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير أحمد فاروق سفير مصر في المملكة، والسفير طارق المليجي قنصل مصر العام بالرياض.

وتناولت السفيرة سها جندي جهود وزارة الهجرة خلال الفترة الحالية لتوفير الخدمات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج في تطبيق هاتفي واحد -جاري تنفيذه مع وزارة الاتصالات- لضمان أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج، بجانب فتح الباب لتلقي مقترحات واستفسارات المصريين بالخارج والعمل على تنفيذها مع الجهات المعنية، مضيفة أن الفترة الماضية شهدت جولات مكثفة لعدد من الوزارات والجهات المعنية في مصر، لتنفيذ توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، التي تهدف إلى توفير محفزات ومميزات مخصصة للمصريين بالخارج، سواء فيما يتعلق بالإسكان أو الطيران أو الاستثمار أو المالية أو التعليم وغيرهم من الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج.

وأشارت الوزيرة إلى الاجتماعات الثنائية مع وزيري المالية والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة ورئيس هيئة الاستثمار، في إطار حرص الحكومة لتحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر ونقل مطالبهم، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها.

وأكدت الوزيرة أنه يتم بحث خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذلك تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار فيها، موضحة أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، بعد موافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.

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