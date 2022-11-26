ارتفاع الإحتياطي بالبنك المركزي لـ1.3 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي

ارتفعت نقود الاحتياطي بنهاية أغسطس الماضي إلي 1.31 تريليون جنيه مقابل 1.25 تريليون جنيه في يوليو السابق له ومقارنة بـ 1.2 تريليون جنيه في يونيو 2022.



قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة النقد المتداول خارج البنك المركزي نحو 856.83 مليار جنيه في أغسطس 2022 مقابل 867.81 مليار جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ822.13 مليار جنيه في يونيو من نفس العام



وصلت ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي نحو 450.2 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 358.032 مليار جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ354.842 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.



وذكر التقرير إن صافي الأصول المحلية ضمن نقود الإحتياطي نحو 1.462 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 1.43 تريليون جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 1.35 تريليون جنيه في يونيو 2022.

ووصل صافي المطلوبات من الحكومة نحو 1.02 تريليون جنيه في أغسطس السابق مقابل 1.12 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ 1.001 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام.

ونشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق عن 3 جهات بديلة لدعم 5 مبادرات تمويل ذات فائدة مدعمة بدلا عن البنك المركزي الذي أعلن رسميا تخليه عن تعويض فارق سعر الفائدة للبنوك في هذه المبادرات.

وحسب الجريدة الرسمية سيتوقف البنك المركزي عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويل ذات فائدة مدعمة، لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وحدد القرار 5 مبادرات سيتوقف البنك المركزي عن تحمل تكلفة فرق سعر الفائدة وهي:

مبادرتي التمويل العقاري بفائدة سنوية على أساس متناقص 8% لمتوسطي الدخل، و3% لشريحة متوسطي ومحدودي الدخل، ومبادرة السياحة، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (الوقود والغاز)، ومبادرة تشجيع الري بالوسائل الحديثة.