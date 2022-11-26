صبحي : عمومية اتحاد الكرة صاحبة الحق في اختيار وإزالة أي مجلس إدارة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم له صفة مباشرة في متابعة الاتحادات المحلية مثل اتحاد الكرة المصري.

وقال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" عندما استقال الاتحاد الماضي تم تعيين لجنة خماسية لتسيير الأعمال ".

وأضاف أشرف صبحي :" بعد انتخاب مجلس إدارة جديد لا نمتلك بشكل قانوني إزالة مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي ".

وتابع أشرف صبحي :" الجمعية العمومية صاحبة الحق في اختيار مجلس الإدارة وإزالة أي مجلس إدارة ".

وأكمل أشرف صبحي :" خلال الفترة الماضية تم وضع المنتخب في التصنيف الثاني بسبب الأداء ولم نستكمل مشروع التأهل لكأس العالم “، مضيفا:” هناك محاولة استهداف لاتحاد الكرة المصري".

