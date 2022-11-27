عادل حمودة: هيكل قدم عرفات لعبد الناصر وساهم في الاعتراف بمنظمة التحرير

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن هناك زعيم آخر قدمه محمد حسنين هيكل إلى جمال عبد الناصر، وهو الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وأضاف عادل حمودة: "كنت أجري حوار مع ياسر عرفات في قصر السلام علي مائدة إفطار عندما تلقيت اتصالا من هيكل يسألني أين أنت؟ وعندما أخبرته أنني مع أبو عمار، وعرض أن نأتي إليه في مزرعته في برقاش إذا ما وافق أبو عمار، ذهبت إليه أنا وأبو عمار لنتناول الغداء معه، في الطريق سمعت من أبو عمار قصته مع هيكل.

وتابع عادل حمودة في برنامجه "واجه الحقيقة" على قناة "القاهرة الإخبارية": تبدأ القصة في ستينيات القرن الماضي عندما كون مجموعة من الشباب الفلسطيني العامل في الكويت منظمة فتح منهم ياسر عرفات وخالد الحسن وفاروق قدومي وخليل الوزير وغيرهم. لكن المنظمة الوليدة أثارت قلق عبد الناصر عندما راحت تنفذ عمليات فدائية ضد إسرائيل من سوريا، مما قد يورط مصر في حرب لا تستعد لها.

وأضاف: بعد هزيمة يونيو جاء أبو عمار الي القاهرة ومعه اثنين من القيادات ليقابلوا هيكل حتى يشرحوا له الدور الذي سيلعبونه معترفا بالأخطاء التي ارتكتبها المنظمة وطالت الاحاديث حتى قاربت الفجر، رغم ان هيكل لا يتجاوز منتصف الليل في السهر، ونقل هيكل ما سمع إلي عبد الناصر الذى قرر دعم المنظمة مادامت ستلعب دورا حقيقيا في القضية الفسطينية، وفي الاجتماع الثاني بين هيكل وقيادات المنظمة طلبوا منهم أن يذهبوا معه الي مكان ما، وبعد نصف ساعة في سيارته وجدوا انفسهم أمام عبد الناصر شخصيا.

وأكمل: منح اعتراف مصر بالمنظمة شرعيتها وكلف عبد الناصر اللواء محمد أحمد صادق مدير المخابرات الحربية بتقديم ما تحتاجه المنظمة من سلاح وتدريب وتمويل. وفي أغسطس 1968 اقترح هيكل علي عبد الناصر أن يأخذ ياسر عرفات معه في رحلته المقررة ألي موسكو لتقديم المنظمة للقادة السوفيت باعتبارها حركة تحرير وطنية .. وانضم أبو عمار إلي الوفد تحت اسم مستعار هو عبد الفتاح إبراهيم حتى لا تنتبه أجهزة الاستخبارات الأجنبية.

وبتلك الرحلة أصبح للمنظمة شرعية دولية إضافة إلي دعم سوفيتي بأسلحة كانت قيمة الدفعة الأولي نصف مليون دولار.