منافسة شريفة بالانتخابات.. أحمد موسى: أحيي أعضاء الجمعية العمومية بنادي سموحة

هنأ الإعلامي أحمد موسى، فرج عامر بعد فوزه بمقعد الرئيس في انتخابات نادي سموحة التي أقيمت أمس.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أحيي أعضاء الجمعية العمومية في نادي سموحة، في ظل المنافسة الشريفة بين المترشحين".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مكنش فيه في خناقات ومشاكل في انتخابات نادي سموحة"، مضيفا:" أكثر من 18 ألف عضو شاركوا في الانتخابات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "انتخابات نادي سموحة كانت جميلة، ولازم انتخابات كل الأندية تكون بهذا الشكل، والجمعية العمومية تختار من تريده، ونهنئ الفائز، ونشكر الخاسر".