الصناعات الكيماوية : إلغاء مبادرة الـ8% يؤثر على زيادة الأسعار بالأسواق

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة جمعية رجال الاعمال، إن مبادرة الـ8% أعطت دفعة قوية للصناعة ووقفها يقتل القطاع الصناعي، مشددًا على أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية والقطاع الخاص يساهم في تشغيل أكثر من 60% من العمالة المصرية.

وأوضح الجبلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية "القاهرة والناس، مساء السبت، أنه يجب النظر إلى المبادرة على أساس نتائجها والطفرة التي نتجت عنها في تشجيع الاستثمار وزيادة حجم الإنتاج وخلق الفرص التصديرية وليس تكلفتها المادية.

وتابع شريف الجبلي، أنه لا يوجد تعامل الآن بمبادرة الـ8% داخل البنوك رغم ان وظيفة الجهاز المصرفي هو دعم التنمية، مؤكدًا أنه لا توجد منشأة صناعية لا تتعامل من خلال الاقتراض من البنوك لزيادة حجم أعمالها، مشيرًا إلى ان إلغاء مبادرة الـ8% سيكون لها أثر على زيادة الأسعار بالأسواق.

وأوضح رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن رجال الأعمال سيتحملون جزءًا كبيرة من التكلفة الناجمة عن إلغاء مبادرة الـ8% فيما سيتحمل المواطن سعر التكلفة النهائية، مشيرًا إلى أن تخفيض الضريبة على الصناعة قد يكون لها أثر موازن لقرار إلغاء مبادرة الـ8% خلال الفترة المقبلة.