صحة الشيوخ تناقش تفعيل المنظومة الإلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية.. اليوم

تعقد لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور علي مهران، اليوم الأحد ثلاثة اجتماعات، حيث تناقش خلال الاجتماع الأول الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الشيخ بشأن تفعيل المنظومة الإلكترونية لتتبع الدواء والمستحضرات الصيدلانية.

كما تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها الثاني المقترح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر امين سر اللجنه بشأن "عدم وجود مقر لهيئة الدواء المصرية بمحافظة قنا"، بالاشتراك مع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وتستكمل اللجنة خلال الاجتماع الثالث مناقشة سبل دعم الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية (المشكلات-الرؤى) دور هيئة الدواء في مواجهة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير المطابقة للمواصفات.