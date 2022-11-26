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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحظة عصيبة.. شاهد كيف أنقذ ضابطان بأمريكا مواطنا قبل قدوم المترو بلحظات

صدى البلد

تسابق ضابطا شرطة من مدينة نيويورك وأحد المارة لإنقاذ رجل سقط على القضبان في محطة مترو أنفاق في مانهاتن بالولايات المتحدة الأمريكية، وانتشلوه من طريق قطار قادم في عملية إنقاذ جريئة وثقتها كاميرا أحد ضباط الشرطة.

ووفقا لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، فإن الحادث وقع الساعة 4 مساء  الخميس الماضي، في محطة شارع 116 في شرق هارلم بنيويورك، وعقب إنقاذه تم نقل الرجل، الذي قالت الشرطة إنه سقط عن طريق الصدفة، إلى المستشفى مصابا بجروح في يده وظهره.

تفاصيل الواقعة

وقالت الشرطة إن الضابطين برونيل فيكتور وتوفيك بوكث كانا في دورية في المحطة عندما رأيا ضجة وسمعا صراخا من الجانب الآخر من المركز.

وقالت الشرطة إنهم ركضوا صعودًا ونزولًا على الدرج ، عبر مخرج الطوارئ وعلى القضبان ، وسحبوا الرجل إلى مكان آمن بمساعدة أحد المارة الذي كان يحاول بالفعل المساعدة، ثم ساعد المارة الضباط على الصعود إلى الرصيف ، قبل أن يصل قطار 6 إلى المحطة.

وأوضح جانو ليبر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة النقل الحضرية التي تدير نظام مترو الأنفاق، أن تعيين ضباط إضافيين في القطارات والمحطات "لا يساعد الركاب على الشعور بالأمان فحسب، بل في هذه الحالة، مكّن الضباط الشجعان من المساعدة في إنقاذ حياة ".

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