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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عبدالله مبروك : بيانات البرلمان الأوروبي ينقصها الحيادية

النائب عبدالله مبروك
النائب عبدالله مبروك عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب

أكد النائب عبدالله مبروك عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، عن رفضه التام للبيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح مبروك، خلال تصريحات صحفية، أن البيانات الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن الأوضاع فى مصر دائما ما ينقصها الدقة والحيادية وتعتمد على مصدر واحد للمعلومات ويتجاهل ما تقوم به الدولة من عمل يهدف إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وشدد عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، على رفض مصر قيادة وحكومة وشعبا لكل المحاولات الخبيثة للتدخل في الشأن المصري، مشيرا إلي أن سياسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وخاصة عقب الإجراءات الأخيرة بتفعيل مبادرة العفو الرئاسية والتي جاءت استجابة لتطلعات الشعب المصري في ظل رؤية متكاملة للجمهورية الجديدة.

وأضاف النائب عبدالله مبروك، أن ملف حقوق الإنسان في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخري، حيث أن الدولة اطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر والتي أصبحت معيار أساسي لتقييم جميع الإجراءات الحكومية للتعامل مع المواطنين. ‏

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