عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس شخصين أنهيا حياة آخر بالقاهرة

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة الجنح بالمرج، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل آخر لوجود خلافات بين المجني عليه وأحد المتهمين.

كانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل أخر لوجود خلافات بين المجني عليه وأحد المتهمين.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد "قام مجرم بقتل آخر بالمرج عندما استعان بسائق توك توك لتنفيذ مخططه الشيطاني وقاما باستدراج الضحية أعلى سطح منزل بعين شمس وقام بضربه حتي فقد الوعي وتقطيع جثته وتحويلها الي أشلاء جزء منها قاما بالقائه بالمرج والجزء الآخر تركاه أعلى سطح المنزل بعين شمس.

جريمة بشعة كانت حديث أهالي منطقة المرج بعد عثورهم علي أشلاء شخص مجهول الهوية حيث قاموا بإبلاغ الشرطة التي تحركت علي الفور وبدأت رحلة رجال البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة لكشف ملابسات الجريمة الغامضه وضبط مرتكبيها .

فقد قادت الجريمة رجال المباحث من خلال عده شواهد وتحريات مكثفة التي باشرها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إلى أن مجرم له معلومات جنائية استعان بسائق توك توك لتنفيذ الجريمة الا ان حظهما العثر اوقعهما في قبضة رجال الأمن بعد ان تم تحديدهما وضبطهما ، وتولت النيابة التحقيق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد هوية المجنى عليه وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية بمساعدة قائد "توك توك" مقيم بعين شمس ، كما أمكن العثور على باقى الجثمان كامــلاً بأعلى أسطح أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس وبه جرح قطعى وكسور بالرأس والجمجمة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وعُثر بجواره على "منشار وساطور" تم ضبط المتورطين في الجريمة .

وإعترف أحدهما بإرتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه ، حيث قام بإستدارجه والتعدى عليه بالضرب على رأسه بإستخدام قطعة خشبية التى أودت بحياته حال تواجدهما بمحل العثور على الجثمان وقيامه بتقطيع الأجزاء المعثور عليها ونقلها بمساعدة المتهم الثانى بقصد التخلص من الجثمان على أجزاء للحيلولة دون ضبطه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

بعد غرامة 60 مليون جنيه .. عقد وحيد يضمن عودة كهربا لـ الأهلي

هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

اليوم قطع الكهرباء عن 13 منطقة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل

ارتفاع الإحتياطي بالبنك المركزي لـ1.3 تريليون جنيه خلال أغسطس الماضي

موضوعات متعلقة

فرا هاربا.. حبس سائق دهس طالبة وتسبب في وفاتها بالمقطم

حبس شخصين يروجان عقاقير طبية ومنشطات مهربة جمركيا على فيسبوك

حبس عاطل وربة منزل لحيازتهما كمية من مخدر الحشيش بالسلام

حبس سيدة لحيازتها 1.250 كيلو جرام هيروين بالمقطم

أجبروه على توقيع إيصالات امانة.. حبس 3 أشخاص احتجزوا اخر في 15 مايو

حبس 3 أشخاص سرقوا مشغولات ذهبية ومتعلقات من مسكن مواطن بالتجمع

حشيش وشادو.. حبس شخصين لاتجارهما في المخدرات بالمطرية

حفرة 6 متر.. حبس 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بالمطرية

ترشيحاتنا

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

طريقة مضمونة لزيادة الرزق.. من التزم بها رزقه الله من حيث لا يحتسب

الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة جريمة تهريب المهاجرين

سعر نيسان باترول موديل 2022 في الكويت | صور

للنشر الساعة 6ص/ سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 27-11-2022

رابع يوم على التوالي.. الصين تسجل ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحفاظ على صحة الكبد.. ابتعد عن الأشياء الستة الضارة

لن تعاني من الصداع بعد اليوم.. 5 علاجات توفر لك الراحة

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

بنفس الإطلالة.. زوج شيري عادل يتغزل بها

فيديو

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ