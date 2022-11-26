ميدو : الغرب مفزوعين من وحدة قادة العرب في كأس العالم

يرى أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الوطني السابق، أن الغرب يعاني من الفزع بسبب وحدة قادة العرب.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإعلام الغربي لديه حالة من الفزع من وحدة قادة العرب".



أضاف: "الإعلام الغربي يستهدف في الأساس تفرقة قادة العرب، ووحدة هؤلاء القادة في كأس العالم 2022، جعل الإعلام الغربي في حالة فزع".



وواصل: "الوطن العربي يملك كوادر أصحاب قرارات في الوقت الحالي فضلا عن الأموال، والكوادر الاستثمارية".



وختم حديثه قائلا: "رسالة الإعلام الغربي عن همجية العرب وفشل العرب في إدارة شؤونهم الخاصة، كأس العالم ووحدة العرب في كأس العالم هد كل تلك الأمور".

