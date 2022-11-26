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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اختياراته خاطئة | حسام الحاج يفتح النار على مدرب تونس

صدى البلد

انتقد حسام الحاج علي نجم تونس السابق، أداء المنتخب التونسي خلال مواجهة أستراليا في كأس العالم 2022.


قال حسام الحاج في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بصراحة خسارة المنتخب التونسي أمام أستراليا نتيجة مخيبة للآمال، كنا نحلم بالتعادل مع الدنمارك والفوز على أستراليا ولكن الأداء كان مُخيبا للغاية خاصة في الشوط الأول".


أضاف: "اختيارات جلال القادري مدرب تونس الفنية ليست جيدة، وكان هناك حذر مُبالغ فيه" 
وواصل: "كان من المُفترض أن يتم التعديل بين الشوطين، وتعديل الاختيارات وتصحيح الأخطاء، من خلال خروج مدافع والدفع بلاعب وسط هجومي مثل بن رمضان".


وختم حديثه قائلا: "لماذا الإصرار على طريقة اللعب الدفاعية التي تعتمد على 5 مدافعين"
 

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