حسام الحاج: الاتحاد التونسي يضع قائمة نسور قرطاج بكأس العالم 2022 وليس المدرب

الجزيري أصبح المهاجم رقم 3 بدون سبب

أكد حسام الحاج علي، نجم تونس السابق أن الاتحاد التونسي لكرة القدم، يتدخل في اختيارات اللاعبين في قائمة نسور قرطاج بكأس العالم 2022.

وقال حسام الحاج في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سيف الجزيري كان مهاجم تونس رقم 1 قبل كأس العالم، والآن أصبح المهاجم رقم 3 ولا أعرف لماذا".

وأشار نجم تونس السابق: "بالطبع هناك تدخلات من جانب الاتحاد التونسي لكرة القدم، سواء على مستوى الاختيارات الخاصة بالقائمة قبل المونديال أو التشكيل الخاص بالمباريات" .

واختتم حديثه قائلا: "منتخب تونس كان يملك فرصة تاريخية لتخطي دور المجموعات في كأس العالم لكن مع الأسف مرة أخرى، نخسر ونفقد الفرصة في التأهل".

