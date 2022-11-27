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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متبالغش في الحسابات.. كهربا يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

صدى البلد

وجه  محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، رسالة لـ جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام. 

وكتب كهربا «متبالغش في الحسابات ولا الإحباط.. اللي يريده ربنا مش هيوقفه بشر.. سيبها على الله».

وتابع «ضاقت وفرج ربنا قريب لينا حق التمني، وحُسن الظن.. ولـ ربنا سر التوقيت، وسر الإجابة». 

و أصبح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مشارف العودة للمشاركات الرسمية من جديد عقب اقتراب انتهاء أزمته مع ناديه السابق" الزمالك"، ودفع الغرامة المقررة عليه.

القيمة المالية الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا

وقع على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غرامة مالية تقدر بـ 2 مليون و450 ألف دولار لصالح نادي الزمالك بعد مغادرة الفريق الى الدوري البرتغالي، ثم العودة إلى النادي الأهلي لينتصر مسئولو القلعة البيضاء بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا".

وتقدر القيمة المالية الصادرة ضد محمود عبد المنعم كهربا بـما يقرب من 60 مليون جنيه حتى الآن.

الأهلى كهربا البرتغال الزمالك النادي الأهلي

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