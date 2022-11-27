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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالعزيز النهدي: السعودية لا تستحق الهزيمة أمام بولندا.. وحظوظنا قائمة

السعودية
السعودية

أكد الصحفي السعودي، عبدالعزيز النهدي، إن فرص المنتخب السعودي في التأهل لثمن نهائي كأس العالم، لاتزال قائمة، رغم الهزيمة أمام بولندا.

وقال عبدالعزيز النهدي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن المنتخب السعودي قدم مباراة مميزة أمام بولندا ولم يكن يستحق الهزيمة، مشيرا إلى أن المنتخب البولندي أحسن استغلال أخطاء مدافعي الأخضر ليحصد الثلاث نقاط.

وشدد النهدي، على ثقته في قدرة المنتخب السعودي على العبور للدور ثمن النهائي للمونديال، وأن الهزيمة التي تلقاها الأخضر أمام بولندا لن تؤثر على معنويات اللاعبين في مباراة المكسيك.

وتابع :" التحكيم كان له أثر سلبي على أداء اللاعبين، كما أن الحظ عاند لاعبينا بشكل كبير، تصدي تشيزني لركلة الجزاء ثم التصدي لتسديدة محمد البريك، يعد من أفضل التصديات في المونديال".

المنتخب السعودي كأس العالم بولندا الصحفي السعودي المونديال

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