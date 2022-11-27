أمير عبدالحليم: منتخب السنغال بيهزر.. والسعودية تستحق التأهل

انتقد أمير عبدالحليم، الناقد الرياضي، المستوى الذي قدمه المنتخب السنغالي في مباراة هولندا والتي حسمها الطواحين الهولندية بثنائية نظيفة.



وقال أمير عبدالحليم، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن منتخب السنغال ظهر بشكل سيئ للغاية في مباراة هولندا وكأنه لايمتلك مدربا على الخطوط، مشددا :" السنغال كانت بتهزر في لقاء هولندا".

وتابع :" المنتخب السعودي يستحق التأهل، لقد قدم مباراة عظيمة أمام الأرجنتين، ولم يكن يستحق الهزيمة أمام بولندا، وأعتقد أن الأخضر سيقتنص بطاقة العبور، وأخشى عليه من تكرار سيناريو منتخب مصر كأس القارات 2009".

وأضاف :" منتخب تونس حظوظه ضئيلة جدا في التأهل، خاصة وأن مباراته المقبلة أمام فرنسا، ونسور قرطاج لم تنجح في هز شباك الدنمارك أو أستراليا ولكنه فشل في ذلك، فهل سينجح في التسجيل أمام فرنسا، صحيح أن الديوك ضمنوا التأهل وسيلعبوا بالصف الثاني، ولكني تبقى حظوظ تونس ضعيفة جدا".