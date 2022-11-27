مدير آثار الكرنك: الافتتاح الأسطوري لطريق الكباش أحدث نقلة عالمية للأقصر

قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار الكرنك، المشرف على طريق الكباش، إن زيارة إيفانكا ترامب للمعالم السياحية المصرية لها مردود كبير، مؤكدا أن زيارة الشخصيات العامة ونشر الصور على صفحاتهم تسهم فى الترويج السياحي لمصر.



وأضاف، مدير عام آثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش، خلال مداخلة هاتفية برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الافتتاح الأسطوري والعظيم الذي شهدته مدينة الأقصر لطريق الكباش كان له أكبر أبلغ الأثر على المردود الثقافي والسياحي في مصر".

وأشار إلى أن النتائج مبشرة هذا العام، والإقبال السياحي واضح جدا، مضيفا: "طريق الكباش حول الأقصر إلى واحدة من أكبر الأماكن الأثرية على مستوى العالم".

وأكد مدير عام آثار الكرنك والمشرف على طريق الكباش: "واضح أن هناك مردود إيجابي من خلال افتتاح طريق الكباش، وهناك زيادة فى السياحة بعد افتتاح طريق الكباش".

