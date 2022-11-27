أخبار التكنولوجيا|5 شواهد تجعل حياتنا شبيهة بأفلام الخيال العلمي خلال سنوات.. واحتجاجات عمالية وتدهور مبيعات آيفون.. ماذا يحدث في مصنع آبل الرئيسي بالصين؟

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يشكل ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عائقا كبيرا أمام كثير من المستخدمين، إلا أن الهواتف التي تطلقها عدد من الشركات بأسعار رخيصة وتخصصها لمحدودي الدخل أو الشباب، والتي تجمع بين المواصفات الجيدة مع السعر المناسب، غالبا ما تكون هي الحل لهذه المشكلة.

يواجه الكثير من مستخدمي هواتف آيفون بطئا ملحوظا في الأداء، خاصة عند تحميل الصفحات أو تنزيل التطبيقات، وغيرها من الأمور الأخرى، حيث يفاجأ الكثيرون بتحول أداء هواتفهم فجأة دون أسباب واضحة لهم، إلا أن العادات التي يقومون بها؛ غالبا ما تكون هي السبب.



تواجه أرباح الربع الأخير لشركة آبل الأمريكية، مصيرا مشئوما؛ بسبب الاحتجاجات العمالية الكبيرة التي يشهدها مصنع فوكسكون في الصين، والذي يعد المورِّد الرئيسي للشركة، حيث يحذر عدد من المحللين، من أن آبل قد تخسر ما يقرب من 1 مليار دولار في الأسبوع من مبيعات آيفون؛ إذا تكررت الاحتجاجات.



دائما ما تصور أفلام ومسلسلات الخيال العلمي عالما قاتما يعيش فيه قلة من البشر تعتمد على عدد كبير من الروبوتات التي تقوم بمعظم المهام الحياتية، وأيضا يمكن فيه للبشر السفر عبر الزمن، بالإضافة إلى استخدام السيارات غير المرئية، كما في مسلسل "The Peripheral"، ولكن إذا ما كنت تعتقد أن هذا الأمر هو محض خيال علمي، فعليك بالتفكير مرة أخرى.



يعد ربط شاشة الهواتف الذكية لعرضها ومشاهدتها على التلفزيون، مطلبًا رئيسيًا للكثيرين، حيث يمكن من خلال هذا الربط الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والشراء من على المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى إنجاز ما تريد من أعمال على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق النقر والتمرير والكتابة على هاتفك الذكي، ليظهر كل ذلك على شاشة أكبر، من أجل تحكم أفضل.



أكدت شركة فيفو الصينية، الموعد الرسمي لإطلاق واحد من أفضل هواتفها الشبابية بسعر رخيص، خلال أيام قليلة، حيث سيصدر الهاتف مع عدد من المواصفات المميزة، والتي تضم أداء جيدا ، بالإضافة إلى بطارية كبيرة وشاشة فائقة الجودة.