عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تتسبب في رعب الأطفال.. سكان كوبري القبة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

صدى البلد

أرسل القارئ عياد سمير شكوى، لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه: “نعاني نحن سكان شارع مصر والسودان بكوبري القبة من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء”.

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة، وعدم حدوث كارثة إنسانية.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يقترب من 1650 جنيهًا .. قفزة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة الآن

الأرصاد: منخفض السودان يصل مصر غدا ومن الوارد حدوث طقس جدة

هل يفعلها ويتخطى 2000 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

هل يصل 2000 جنيه؟| ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

والد عروس دمياط يعلن سبب تطليق زوجته أمام معازيم زفاف ابنته |خاص

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 27-11-2022

عرضان أوروبيان لضم نجم الأهلي في يناير

ترشيحاتنا

نشرة الرياضة| موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا بـ كأس العالم.. وهذه حقيقة التفاوض مع «رينارد» لتدريب منتخب مصر.. والاتحاد التونسي وراء عدم مشاركة معلول والجزيري في المونديال

«الشيوخ» يناقش مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأحد في كأس العالم والقنوات الناقلة وترتيب المجموعات

مأساة زوجة أمام محكمة الأسرة.. أوهمها بحبه وأهله رفضوا نسب ابنته

إنذار على يد محضر .. زوجة : أبو ابني حشاش

سعر عيار 21 في محلات الصاغة 27-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحفاظ على صحة الكبد.. ابتعد عن الأشياء الستة الضارة

لن تعاني من الصداع بعد اليوم.. 5 علاجات توفر لك الراحة

أحد أقاربها تحرش بها.. فتاه تهز السوشيال ميديا بعد توديع حياتها بكلمة باي

بنفس الإطلالة.. زوج شيري عادل يتغزل بها

فيديو

منفصلين رسمي من زمان.. مفاجأة جديدة بواقعة تطليق سيدة في زفاف ابنتها

احذروا البيع الآن .. أسباب ارتفاع أسعار الذهب | فيديو

هزيمة تونس والسعودية.. تغطية خاصة لكأس العالم

انتهاء أزمة أسعار الدواجن والبيض | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ