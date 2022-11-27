سكان الهانوفيل بالإسكندرية يطالبون المسئولين برصف الشوارع

أرسل القارئ محمد حمدان شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من عدم رصف الشارع الذي يسكن به.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع عثمان بن عفان متفرع من ش رضوان بالهانوفيل بمحافظة الإسكندرية من عدم رصف الشارع مما يؤدى إلى أضرار جثيمه على كبار السن والأطفال والسكان وهذا غير حضارى فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اطال الله فى عمره وأعانه علينا.

وطالب المسؤلين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة للتواصل مع مقدم الشكوى على رقم01273823577.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.