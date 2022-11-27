التأهل من نصيبه في مباراة المكسيك.. مجدي عبد الغني يدعم منتخب السعودية

حرص مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر السابق، على دعم منتخب السعودية بعد الهزيمة من منتخب بولندا بهدفين مقابل لا شيء، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وكتب مجدي عبد الغني عبر تويتر: "هارد لك للمنتخب السعودي.. إن شاء الله يكون التأهل من نصيبه في مباراة المكسيك”.

نجح منتخب بولندا في الفوز على نظيره السعودية، بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وتقدم المنتخب البولندي بالهدف الأول في مرمى السعودية في الدقيقة 39 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، عن طريق اللاعب زيلينسكي.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني لمنتخب بولندا، وجاء الهدف من خطأ فادح من عبد الإله المالكي، استغله ليفاندوفسكي وسجل الهدف الثاني لبولندا في الدقيقة 82.