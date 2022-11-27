سوشيال ميديا.. كهربا يوجه رسالة غامضة ومجدي عبد الغني يدعم منتخب السعودية

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

اشتكت الفنانة داليا مصطفى من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، فى فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لـ جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام.

حرص مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر السابق، على دعم منتخب السعودية بعد الهزيمة من منتخب بولندا بهدفين مقابل لا شيء، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

هنأت الفنانة هنادي مهنا زوجها الفنان أحمد خالد صالح بعيد ميلاده، ونشرت صورة لهما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".