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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سوشيال ميديا.. كهربا يوجه رسالة غامضة ومجدي عبد الغني يدعم منتخب السعودية

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

داليا مصطفى تشكو من غلاء الدروس الخصوصية: الحصة بـ 900 جنيه.. فيديو

 

اشتكت الفنانة داليا مصطفى من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، فى فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

 

متبالغش في الحسابات.. كهربا يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام

 

وجه محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة لـ جمهوره عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام. 

 

التأهل من نصيبه في مباراة المكسيك.. مجدي عبد الغني يدعم منتخب السعودية

 

حرص مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر السابق، على دعم منتخب السعودية بعد الهزيمة من منتخب بولندا بهدفين مقابل لا شيء، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

 

هنادي مهنا تهنئ زوجها أحمد خالد صالح: عيد ميلاد الملك

 

هنأت الفنانة هنادي مهنا زوجها الفنان أحمد خالد صالح بعيد ميلاده، ونشرت صورة لهما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

 

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