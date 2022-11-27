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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمي طفلك من الإصابة بنزلات البرد؟

صدى البلد

 يعاني الأطفال الرضع والأطفال الصغار من 8 إلى 10 نزلات برد سنويًا قبل أن يبلغوا من العمر عامين حيث يُصاب الأطفال في سن ما قبل المدرسة بنحو تسع نزلات برد سنويًا ، بينما يمكن أن يصاب أطفال رياض الأطفال بـ 12 نزلات برد سنويًا، أما المراهقون والبالغون يحصلون على سنتين إلى أربع سنوات في السنة.

 

يمتد موسم البرد من سبتمبر حتى مارس أو أبريل، لذلك غالبًا ما يمرض الأطفال خلال هذه الأشهر 

 

كيف تحمي طفلك من الانفلونزا ؟

طفلك يمرض عندما يلامس شخص مصابا بالبرد شيئًا لمسه طفلك لاحقًا، تعتبر مقابض الأبواب ، ودرابزين السلم ، والكتب ، والأقلام ، وأجهزة التحكم عن بعد الخاصة بألعاب الفيديو ، ولوحة مفاتيح الكمبيوتر من "ناقلات" فيروسات البرد الشائعة، حيث يمكنها العيش على أحد هذه الأشياء لعدة ساعات.

 

غسل اليدين هو أفضل دفاع

 علم طفلك أن يفعل ذلك بعد كل رحلة في الحمام وقبل كل وجبة وبعد اللعب في المدرسة أو في المنزل.

يستغرق غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون 20 ثانية للتخلص من الجراثيم. قل لطفلك أن يغني "عيد ميلاد سعيد لك" مرتين ليعرف أنه يغسل لفترة كافية. يعد استخدام معقم اليدين أيضًا خيارًا جيدًا لمنع انتشار الجراثيم. 

 


إذا كان طفلك يعاني من الربو أو السكري أو غيره من الحالات الصحية طويلة الأمد ، فاتصل بطبيب الأطفال للتحدث عن الأدوية أو العلاجات الأخرى.

راقب أيضًا علامات مضاعفات الأنفلونزا ، مثل الالتهاب الرئوي. تشمل الأعراض حمى منخفضة الدرجة (أقل من 102 فهرنهايت) ، سعال مع مخاط ، ألم ، تنفس مجهد أو سريع ، وإرهاق. اتصل بطبيب الأطفال على الفور في حالة ظهور أي من هذه الأعراض.  

الأنفلونزا نزلات البرد كيف تحمي طفلك من الانفلونزا الإلتهاب الرئوي خبر صادم

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