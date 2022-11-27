بالكاجوال.. شاهد مي سليم في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي سليم، صورًا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت مي سليم بإطلالة مميزة بالكاجوال ، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال مي سليم مسلسل "دنيا تانية" بطولة ليلى علوي، ونورهان، وأحمد عزمي، وفراس سعيد ، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.