غالي عليا وفوق مستوايا.. فرج عامر يكشف حقيقة توقيع كهربا لـ سموحة

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، حقيقة التعاقد مع محمود عبد المنعم “كهربا”، لاعب النادي الأهلي.

وقال فرج عامر في تصريحات لبرنامج “البلدوزو” المذاع عبر قناة الشمس: "كهربا لاعب كبير وغالي عليا، أنا بحب أتعاقد مع لاعبين بدون نادٍ، أول ما أسمع إن فيه لاعب انتهى عقده مع ناديه بشوفه لو كويس بتعاقده معه".

وأضاف فرج عامر: "كهربا عايز الدوري السعودي أو القطري أو الإماراتي أو حتى أوروبا، هو لاعب كبير وفوق مستوايا جدا".

فرج عامر يعود لرئاسة نادي سموحة:

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي سموحة، أعلنت أول أمس الجمعة، فوز رجل الأعمال فرج عامر برئاسة النادي مرة أخرى بعد قرار القضاء الإداري إعادة إجراء الانتخابات على مجلس الادارة في جمعية عمومية جديدة.

وحصل رجل الأعمال فرج عامر على 8443 صوتا من إجمالي 18762 صوتا لاعضاء الجمعية العمومية لنادي سموحه بينما حل ثانيا في عدد الاصوات المرشح وليد عمر عبد العزيز عرفات على بإجمالي 5832.

وضمت قائمة المرشحين على رئاسة نادي سموحة 6 أسماء، هم : أحمد الصغير ورفعت مرسى ومحمد فرج عامر ومحمد مجاهد وهانى محمد أمين ووليد عرفات.