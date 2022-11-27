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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم محاكمة قاتل قريبة المعاق بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الأحد ، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل أحد أقاربه، المعاق، ومقيم بمنطقة أبو عطوة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، لعدم رد المجنى عليه 400 جنيه كان قد استلفهم من المتهم.

وتعود أحداث الواقعة، إلى شهر رمضان الماضي، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة، من إلقاء القبض على قاتل قريبه الشاب المعاق المقيم بمنطقة أبو عطوة بدائرة مركز الشرطة، عقب وفاة الشاب داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ، أثر قيام المتهم بمحاولة التخلص منه لعدم رده 400 جنيه كان قد استلفهم منه.

والبداية الأجهزة  الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، بلاغًا بالعثور على المجنى عليه  ملقى أمام منزل والدة المتهم وعليه آثار تعذيب وضرب مبرج، وكسر في الجمجمة ونزيف داخلى، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، لتلقى العلاج، وتم إجراء بعض العمليات، ثم تم وضعه في العناية المركزة على جهاز تنفس صناعى، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وقالت شقيقة المجني عليه، إن شقيقها، الذي يدعى إسلام، اقترض مبلغ مالي 400 جنيه من خاله، وبعدها ظل الأخير يطالبه وهو ليس معه أموال فتهرب شقيقها من خاله، وعليه قرر المتهم قتل المجني عليه.

وأوضحت شقيقة المجني عليه، أن شقيقها عندما تهرب منه أيام كثيرة غضب خالها لهذا الأمر، وذهب في أحد الأيام ليسأل عن شقيقها عند جدته ولكنه لم يجده، فخرج إلى الشارع وسأل أحد أصدقائه عنه فأخبره عن مكانه، فذهب إليه غاضبا ليقتله.

وتابعت شقيقة المجني عليه: أخويا كان في الجنينة خالي راح له لقاه نايم فضل يضرب فيه، ومسكه وضرب رأسه في الشجرة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية الأجهزة الامنية محكمة جنايات

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