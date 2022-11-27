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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة تسلم وثيقة التأمين ضد الحوادث للعمالة المسجلة بشركة بتروجاز بأسيوط

صدى البلد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن عمل زيارة ميدانية للمجمع البترولى لشركة بتروجاز إحدى شركات القطاع العام والتى يعمل بها ٦٣٢ عامل ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته للتواجد بين العمال لتعزيز علاقات العمل داخل المنشآت بالقطاعات المختلفة لدفع الاقتصاد القومي وتحقيق مزيد من الانتاجية وتحقيق بيئة عمل آمنة .

وأوضح على سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره للوزارة ، أنه تم نقل تحيات وزير القوى العاملة للعمال وشكرهم على أدائهم للأعمال لرفع الإنتاج ، ولإدارة الشركة فيما يخص الإبلاغ عن العمالة غير المنتظمة وتسجيلها بالمديرية حتى يتمتعوا بأوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتأمينية لهم ولأسرهم .

وأطمأن مدير المديرية خلال الزيارة على انتظام العمل وعدم وجود أية معوقات تواجه العمال ، وكذلك الاطمئنان على العمالة غير المنتظمة بالقطاع والتي تقدر بـ ١٠٠ عامل، كما تم تسليم وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة المسجلة فضلاً عن شرح الخدمات والرعاية الصحية التي تقدم من المديرية لهم للعمال والشركة .

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