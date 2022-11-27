محافظ الدقهلية: التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إهدار للثروة القومية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلي تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة للتصدي لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وتابع "مختار"، تقرير جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة والمطرية ودكرنس والسنبلاوين لإزالة عدد من حالات البناء المخالف وبالتعدي علي الارض الزراعية.

ففي مركز ومدينة المنصورة، تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة تعدي على أرض زراعية عبارة عن سقف بدروم على 50 متر بقرية تلبانة التابعة للوحدة المحلية بكوم الدربي، وتمت الإزالة علي الفور وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة ورد الشيئ لأصله وتسليم الارض لمديرية الزراعة جهة الولاية.

كما تم متابعة أعمال وقف حالة تعدي في المهد بعمل سقف دور ثاني علوي بمدينة المطرية بمنطقة الجسر الواقي علي 80 متر، حيث تم وقف أعمال الشدة الخشبية ومصادرة مواد البناء، وتم ايضا متابعة تنفيذ أعمال إزالة حالة تعدي علي أرض أملاك دولة ملك الهيئة العامة للتنمية الزراعية والتعمير بمدينه المطرية بمنطقة الجسر الواقي بعمل أساس من الطوب الأبيض علي 80 متر وتمت الإزالة كليا حتي سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة شدة أعمدة خشبية مخالفة داخل الحيز العمراني بقرية ميت طريف وكذلك متابعة تنفيذ إزالة شدة خشبية لسمل على 110 أمتار بحوض المزاجية بجعيه كفر سعفان في ديمشلت وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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