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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

اسبانيا والمانيا
اسبانيا والمانيا

فى التاسعة مساء اليوم الأحد .. تتوجه انظار محبى كرة القدم العالية وكأس العالم صوب ملعب البيت فى قطر لمتابعة مباراة اسبانيا والمانيا فى اطار منافسات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم المقامة حاليا فى قطر .

وتعد مباراة اليوم بين اسبانيا والمانيا نهائى مبكر نظرا لقوة المنتخبين والنجوم التى تتواجد فى صفوف كل منتخب وتاريخهما الكبير فى بطولات كأس العالم .

ويدخل منتخب اسبانيا المباراة وسط معنويات مرتفعة للغاية بعد الأداء المميز للغاية فى الجولة الأولى والفوز الكبير بسباعية على منتخب كوستاريكا وتميز لاعبيه على مدار المباراة وقدموا مباراة تحدث عنها العالم أجمع بل رشح الكثير اسبانيا للمنافسة على اللقب نظرا لقوة لاعبيه وأعمارهم السنية الصغيرة والخبرات التى اكتسبوها مبكرا .

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فى الوقت نفسة يدخل المانيا باحثا عن الفوز بعد الخسارة المفاجئة التى تعرض لها فى الجولة الأولى أمام منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف واحد لتتأزم منافسات وحسابات تلك المجموعة .

موعد مباراة اسبانيا والمانيا 

تنطلق مباراة اسبانيا والمانيا اليوم فى التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت السعودية وسط اهتمام عالمى كبير بتلك المباراة نظرا لقوتها وأهميتها فى مشوار المنافسة فى بطولة كأس العالم .

ويدرك المنتخب الألمانى صعوبة المباراة خاصة أن خسارته فى مباراة اليوم تعنى توديع بطولة كأس العالم من الدور الأول للمرة الثانية على التوالى بعد الخروج من بطولة كأس العالم الأخيرة فى روسيا 2018 من الدور الأول أيضا بعد أن توج باللقب فى نسخة 2014 بالبرازيل .

والتقى منتخب اسبانيا مع منتخب المانيا فى 25 مباراة سابقة ونجحت المانيا فى الفوز فى 9 مباريات وفازت اسبانيا فى 8 مباريات وانتهت التعادل بينهما فى 8 مباريات .

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القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا والمانيا 

تذاع مباراة اليوم بين اسبانيا والمانيا على مجموعة قنوات بى ان سبورت صاحبة الحقوق الحصرية فى بث مباريات بطولة كأس العالم فى منطقة الشرق الأوسط .

وتنقل المباراة اليوم عبر قناة بى ان سبورت ماكس 2 ويعلق عليها عصام الشوالى بالاضافة الى قنوات الكاس اكسترا 1 و 2 .

ترتيب المجموعة الخامسة:

 إسبانيا : 3 نقاط

اليابان : 3 نقاط

ألمانيا : 0 نقاط

كوستاريكا : 0 نقاط

اسبانيا المانيا قطر ملعب البيت كأس العالم اسبانيا والمانيا موعد مباراة اسبانيا والمانيا القنوات الناقلة لمباراة اسبانيا والمانيا ترتيب المجموعة الخامسة

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