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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| آخر عروض البلاك فريداي.. وتعرف على أرخص هواتف سامسونج.. وأقوى موبايل Oppo بـ 2900 جنيه

أخبار التكنولوجيا|إلحق
أخبار التكنولوجيا|إلحق آخر عروض البلاك فريداي وتعرف على أرخص

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

هاكرز.. وكالة أنباء إيرانية تتهم الكيان الصهيوني بالهجوم عليها

ذكرت وكالة أنباء فارس Fars الإيرانية ، وهي أحد المصادر الرئيسية للأخبار التي نشرتها الدولة خلال الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني ، أنها تعطلت أعمالها من قبل هاكرز ، وتوجهوا باتهام الكيان الصهيوني على ذلك.

 

اخترقوا كاميرات المراقبة بإسرائيل.. هاكرز ينشرون مقطع فيديو يوثق تفجير القدس

نشر قراصنة إيرانيون، مقطع فيديو لهجوم تفجيري وقع في القدس صباح يوم الأربعاء الماضي، والتي جاءت على ما يبدو من كاميرات مراقبة تابعة لمنظمة أمنية كبرى في إسرائيل.

 

ميستاهلش فلوسه.. موبايلات iPhone الأسوأ من حيث الأمان

تعتبر خصوصية البيانات من أولويات شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة دائما، ولكن قدم اثنان من الخبراء التقنيين معلومات جديدة تثير الشك في خصوصية هواتف آيفون iPhone، تشكك في مزاعم آبل.

 

إلحق آخر عروض البلاك فريداي.. تعرف على أرخص موبايل من سامسونج

يعد شهر نوفمبر الجاري هو شهر العروض، وعلى الرغم من أن يوم الجمعة السوداء أو ما يعرف بالبلاك فريداي قد مضى، إلا أنه لحسن الحظ أن التجار يستمرون في التخفيضات حتى نهاية الشهر، ويوجد عرض حالي في موقع أمازون الدنماركي على هاتف سامسونج Samsung Galaxy A23 5G .

 

تصفيات البلاك فريداي.. أقوى موبايل Oppo بـ 2900 جنيه|اعرف مواصفاته

يعد شهر نوفمبر الجاري هو شهر العروض، وعلى الرغم من أن يوم الجمعة السوداء أو ما يعرف بالبلاك فريداي قد مضى، إلا لحسن الحظ أن التجار يستمرون في التخفيضات حتى نهاية الشهر. ولحسن الحظ يوجد عرض حاليا في موقع أمازون في إنجلترا على هاتف أوبو Oppo A16s.

 

بكاميرا 108 ميجابكسل.. أفضل هاتف من Oppo بـ 6000 جنيه

تعد العلامة التجارية الصينية أوبو Oppo من أفضل الشركات المنافسة بقوة في ساحة الهواتف الذكية، حيث تخدم جميع الفئات سواء كانت البسيطة أو المتوسطة أو الرائدة. لكن إذا كنت تبحث عن هاتف به أقوى المواصفات وفي نفس الوقت بسعر مناسب، فيأتي هاتف Oppo A1 Pro في المقدمة.

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