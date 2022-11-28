لخفض التدخين.. أوروبا تفرض ضرائب غير مسبوقة على السجائر

نشرت وكالة “انفستنج”، المتخصصة في الشأن الاقتصادي، تقريرا بعنوان "أوروبا تفرض ضرائب هائلة غير مسبوقة على السجائر".

وجاء بالتقرير أنه من المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي ضريبة vaping على مستوى الكتلة كجزء من تعديل الضرائب على صناعة التبغ والتي من شأنها أيضًا مضاعفة رسوم المكوس في الدول الأعضاء ذات الضرائب المنخفضة على السجائر ، وفقًا لمسودة وثيقة المفوضية الأوروبية.

وفقًا للوثيقة تقترح زيادة ضرائب السجائر وأول ضريبة vaping على مستوى الاتحاد الأوروبي، وسيؤدي ضغط الاتحاد لخفض معدلات التدخين إلى زيادة الحد الأدنى لضريبة المكوس من 1.80 يورو إلى 3.60 يورو لكل عبوة من 20

خفض التدخين

ستؤدي التغييرات التي أدخلت على التشريع ، وهي جزء من مسعى بروكسل لخفض معدلات التدخين ، إلى زيادة الحد الأدنى لضريبة الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي على السجائر من 1.80 يورو إلى 3.60 يورو لكل علبة من 20، مما سيرفع الأسعار في دول أوروبا الشرقية حيث يمكن بيع العبوات بأقل من 3 يورو.

سيؤدي النظام الضريبي الجديد أيضًا إلى جعل الضرائب على منتجات التبغ الجديدة ، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ الساخن ، متماشية مع السجائر ، حيث يتبنى صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم نظرة قاتمة بشكل متزايد لشعبية المنتجات الجديدة بين الشباب.

الأقوى على الإطلاق

وستخضع منتجات vaping الأقوى لرسوم ضرائب لا تقل عن 40 في المائة مطبقة عليها ، بينما ستواجه السجائر الإلكترونية ذات القوة المنخفضة رسومًا بنسبة 20 في المائة.

وستتأثر منتجات التبغ المُسخَّن أيضًا بنسبة 55 في المائة من الرسوم ، أو معدل ضريبة قدره 91 يورو لكل 1000 سلعة مباعة.

9.3 مليار يورو عائدات

قال ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون الاتحاد الأوروبي في كلية إدارة الأعمال بباريس HEC ، إن غياب إطار ضرائب على مستوى الاتحاد الأوروبي على السجائر الإلكترونية والتبغ الساخن "يضعف جهود مكافحة التبغ" في جميع أنحاء الكتلة.

كما ستزيد الرسوم الضريبية على السجائر بشكل كبير في بلدان مثل النمسا ولوكسمبورغ حيث الأسعار منخفضة مقارنة بالدخل، من المتوقع أن تولد الزيادة الضريبية على السجائر 9.3 مليار يورو إضافية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

جيل بلا تبغ

تهدف التغييرات إلى تسريع دفع الاتحاد الأوروبي من أجل "جيل خالٍ من التبغ" بحلول عام 2040، وفقًا لوثيقة الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد وتم نشرها من خلال فايننشيال تايمز.

وكجزء من خطة الاتحاد الأوروبي لمكافحة السرطان ، يرغب مسؤولو الصحة في دفع استخدام التبغ بين مواطني الاتحاد الأوروبي من المستوى الحالي البالغ حوالي 25 في المائة إلى 20 في المائة في عام 2025 ، وأقل من 5 في المائة بحلول عام 2040.

وفرضت اللجنة هذا الشهر حظرا على منتجات التبغ المسخن المنكه للحد من زيادة الطلب بين المستهلكين الأصغر سنا، في الولايات المتحدة ، تحرك المنظمون في إدارة الغذاء والدواء لحظر منتجات vaping الشهيرة ، مثل Juul.

تأخر كبير

وقال روب برانستون ، كبير المحاضرين في اقتصاديات الأعمال وعضو مجموعة أبحاث مكافحة التبغ في جامعة باث، إن تحديث النظام الضريبي "تأخر كثيرًا" لزيادة الأسعار في البلدان التي تكون فيها السجائر "رخيصة جدًا" ولمواكبة التضخم.

قال "هذا سينقذ الأرواح". “ارتفاع الأسعار الناجم عن الضرائب. . . واحدة من أكثر الأدوات فعالية للحد من تعاطي التبغ ، وهي زيادات كبيرة في معدلات الضرائب الدنيا. . . ضرورية لتحقيق التخفيضات المرغوبة في الإصابة بالسرطان والأمراض الأخرى ".

لكن بيتر فان دير مارك ، الأمين العام لجمعية تدخين التبغ الأوروبية ، وهي هيئة صناعية ، حذر من أنه "إذا حدثت زيادة مفاجئة وحادة للغاية ، فيمكنك إنشاء سوق للاتجار غير المشروع".

ضرائب باهظة

وأضاف داستن دالمان، رئيس الاتحاد الأوروبي المستقل فيب، أن فرض ضرائب على منتجات التبغ الجديدة يمكن أن يؤدي إلى "فرض ضرائب باهظة للغاية في العديد من البلدان على البدائل الأقل ضررًا" للتدخين.

قال تقييم الأثر الذي تم تسريبه أن الزيادة في الحد الأدنى من ضريبة المكوس سيكون لها "تأثير قوي على المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين" في دول الاتحاد الأوروبي حيث كانت أسعار السجائر منخفضة ، بما في ذلك بلغاريا وسلوفاكيا وبولندا والمجر.

كما أشار التقييم إلى أن ضريبة المكوس المفروضة على منتجات التبغ الجديدة "التي تجذب بشكل خاص الشباب ، المعرضين لخطر الإصابة بالإدمان" من شأنها أن تساعد جهود الصحة العامة للحد من استخدام التبغ.

يجب أن توافق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاقتراح قبل أن يتم تكريسه في القانون، وأكدت شركة بريتيش أميركان توباكو ، إحدى أكبر الشركات المصنعة للسجائر في العالم ، أن هذه كانت "بداية عملية تشريعية طويلة".